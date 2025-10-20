Conozca a la nueva novia de Andy Rivera

La noche del sábado en el Movistar Arena de Bogotá fue una de las más memorables en la carrera de Andy Rivera. Él no solo celebró con euforia sus años de trayectoria musical frente a miles de fanáticos, sino que también aprovechó el escenario para presentar oficialmente a su novia, la influencer Ximena Castaño, conocida en redes como ‘Ximemua’.

Un beso que lo confirmó todo

Lo que había sido durante semanas una serie de rumores en redes sociales se convirtió en realidad cuando, en medio del concierto, Andy detuvo el show, miró hacia el público y, con una mezcla de nervios y emoción, besó a Ximena frente a todos los asistentes, sellando así su historia de amor con un gesto romántico que rápidamente se volvió viral.

“Gracias por estar aquí. Esto es especial para mí y quiero compartirlo con ustedes”, dijo el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, mientras el público estallaba en gritos y aplausos. La escena se convirtió en tendencia en redes sociales, donde fanáticos y celebridades celebraron la confirmación del nuevo romance.