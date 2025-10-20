Conozca a la nueva novia de Andy Rivera

La noche del sábado en el Movistar Arena de Bogotá fue una de las más memorables en la carrera de Andy Rivera. Él no solo celebró con euforia sus años de trayectoria musical frente a miles de fanáticos, sino que también aprovechó el escenario para presentar oficialmente a su novia, la influencer Ximena Castaño, conocida en redes como ‘Ximemua’.
Un beso que lo confirmó todo
Lo que había sido durante semanas una serie de rumores en redes sociales se convirtió en realidad cuando, en medio del concierto, Andy detuvo el show, miró hacia el público y, con una mezcla de nervios y emoción, besó a Ximena frente a todos los asistentes, sellando así su historia de amor con un gesto romántico que rápidamente se volvió viral.
“Gracias por estar aquí. Esto es especial para mí y quiero compartirlo con ustedes”, dijo el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, mientras el público estallaba en gritos y aplausos. La escena se convirtió en tendencia en redes sociales, donde fanáticos y celebridades celebraron la confirmación del nuevo romance.
De admiradora a novia: cómo comenzó todo
La historia entre Andy Rivera y ‘Ximemua’ es digna de una película romántica de la era digital. Según contó la influencer, todo comenzó cuando ella subió una serie de videos a TikTok expresando su admiración por el artista, resaltando su talento, carisma y atractivo.
“Quedé sin palabras, no lo podía creer. Me enteré por ustedes, porque me llenaron de mensajes diciendo que Andy había visto mi video”, relató entre risas Ximena a sus seguidores, sorprendida por la respuesta del cantante.
A partir de ese momento, los intercambios entre ambos se volvieron frecuentes y lo que inició como una interacción de fan a artista, evolucionó hacia una conexión más profunda. Fue durante el fin de semana de San Valentín que ambos compartieron por primera vez fotos juntos, insinuando que la relación ya había traspasado la virtualidad.
Aunque han sido discretos en sus publicaciones, los seguidores de ambos habían comenzado a notar señales del romance, especialmente por los comentarios, ‘likes’ y coincidencias en sus historias de Instagram. Sin embargo, fue el beso en el Movistar Arena el que lo hizo oficial, dejando claro que lo suyo va en serio.
Por su parte, ‘Ximemua’ compartió en sus redes sociales un mensaje emotivo tras el concierto, agradeciendo el cariño de los fanáticos:
Gracias por tanto amor. Esta noche fue mágica y jamás la olvidaré