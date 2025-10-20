El más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, emitido este domingo 19 de octubre, estuvo cargado de tensión, desacuerdos y diferencias de liderazgo que quedaron expuestas en el reto por equipos. En esta ocasión, Valentina Taguado y Patricia Grisales protagonizaron un momento incómodo que dejó en evidencia la presión a la que están sometidos los concursantes.

El desafío exigía a los participantes preparar platos callejeros, específicamente tacos de birria, para un grupo de comensales conocidos como los “parceros”. Desde el inicio, Claudia Bahamón advirtió la importancia de mantener una buena energía en la cocina, recordando que el estado anímico influye directamente en el desempeño culinario.

Mientras algunos participantes como Pichingo y Violeta Bergonzi compartieron abiertamente qué los recarga o los drena emocionalmente en medio de la competencia, las tensiones fueron inevitables en el equipo verde, conformado por Valentina, Patricia y Raúl Ocampo.

¿Por qué fue la discusión?

La locutora, con experiencia previa en gastronomía mexicana, tomó la iniciativa en la preparación de la salsa picante para los tacos. Sin embargo, la actriz no estuvo de acuerdo con su propuesta, argumentando que el nivel de picante debía moderarse para complacer a los invitados. Esta diferencia de criterio escaló rápidamente, con ambas participantes dando indicaciones contradictorias, lo que generó confusión y un ambiente tenso en la cocina.

“Valentina no era la única que sabía de comida mexicana”, expresó Patricia, en defensa de su postura. Por su parte, Valentina confesó más tarde que fue uno de los retos más estresantes de su paso por el programa, al sentir que la comunicación dentro del equipo fue prácticamente inexistente.