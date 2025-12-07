Con 142 medallas de oro, 122 de plata y 77 de bronce, Colombia se consagró campeona de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 por cuarta vez consecutiva, ganando el título de 20 disciplinas deportivas que confirman la potencia deportiva continental del país.

Desde que Colombia rompió la hegemonía de Venezuela en Trujillo 2013, cuando el país vecino era el monarca histórico con 13 ediciones ganadas de manera consecutiva, el dueño del tablero general de los Juegos Bolivarianos es ahora Colombia, el segundo país más ganador, pues Perú suma tres títulos generales.

Al final, el medallero reflejó una ventaja de 38 metales dorados sobre Venezuela, que terminó con 104 oros, 92 platas y 115 bronces, por delante de los anfitriones, Perú, que completaron el podio con 78 oros, 80 platas y 104 bronces.

De los 11 países que lucharon por el medallero, todos consiguieron al menos una presea de oro. Bolivia cerró la tabla con un oro, 7 platas y 25 bronces. Entre los países invitados, Uruguay alcanzó 4 oros y Trinidad y Tobago se llevó uno.

La delegación nacional consiguió al menos una medalla de oro en 35 de las 44 disciplinas deportivas en las que compitió y solo en una, la natación en aguas abiertas, se fue sin subir al podio. En las otras 43 disciplinas alcanzó por lo menos una presea de bronce.

Por Federaciones Deportivas, la natación fue la más laureada, con 19 oros, 21 platas y 11 bronces repartidos en las modalidades de carreras, clavados y artística. Le siguió el ciclismo, con 18 oros, 11 platas y 3 bronces entre las pruebas de ruta, pista, MTB y BMX Racing y freestyle. El levantamiento de pesas completó el podio, con 17 oros, 10 platas y 2 bronces.

Entre las más ganadoras también se ubicó el atletismo, con 16 oros, 9 platas y 5 bronces, mientras que la gimnasia cerró el grupo de las cinco primeras, con 12 oros, 9 platas y 5 bronces, sumando lo logrado en artística, trampolín, rítmica y aeróbica.

En el total de disciplinas deportivas, Colombia se coronó campeona de atletismo, béisbol, BMX freestyle, BMX Racing, canotaje, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, clavados, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, gimnasia de trampolín, karate, levantamiento de pesas, MTB, natación carreras, natación artística, patinaje de velocidad, rugby 7, squash y tiro con arco.

Los multimedallistas

En el plano individual, la gran multimedallista de Colombia en estos Juegos fue la nadadora Jazmin Pisteli Palomino, autora de cuatro medallas de oro y una de plata. A su lado, quien más veces subió al podio fue la también nadadora Tifanny Murillo, con seis preseas en total: un oro y cinco platas.

Luego aparecen el gimnasta Yan Dairo Zabala y la nadadora Isabela Bedoya, ambos con tres oros y un bronce, seguidos por un grupo de siete atletas con tres medallas de oro cada uno: Laura Melo (natación), Stefany Cuadrado (ciclismo pista), Isabella Forero (tiro con arco), Juan Fernando Larrahondo (gimnasia), Kevin Quintero (ciclismo pista), Alejandro Rodríguez (canotaje) y Lina Licona (atletismo).

Con ellos como los 10 atletas más ganadores de Colombia en los Juegos Bolivarianos, también brillan medallas especialmente significativas para el proceso, como el oro de la pareja femenina de tenis de mesa integrada por Juliana Lozada y Ana María Isaza.

Entre los medallistas olímpicos presentes, Yeison López y Mari Leivis Sánchez conquistaron los dos oros que tenían en disputa en levantamiento de pesas, mientras que Tatiana Rentería se quedó con la medalla de plata en lucha libre.

De esta manera, Colombia selló su cuarto título consecutivo en los Juegos Bolivarianos, un logro que marca el inicio del nuevo ciclo olímpico que el próximo año tendrá como estaciones los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y los Juegos Suramericanos de Santa Fe. En 2027, la ruta continuará en los Juegos Panamericanos, nuevamente en Lima, hasta llegar a la gran cita de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.