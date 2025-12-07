La inseguridad volvió a golpear al sistema TransMilenio luego de un grave episodio registrado en la noche del viernes 5 de diciembre. Hacia las 7:20 p.m., una riña dentro de la estación temporal de la Calle 34 sobre la avenida Caracas dejó a un hombre herido de gravedad, quien falleció poco después.

Una pelea que escaló en segundos

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres descendieron de un articulado e iniciaron una confrontación que rápidamente se tornó violenta. En medio de la discusión, ambos sacaron armas blancas y se enfrentaron frente a decenas de usuarios sorprendidos por la agresión.

Testigos aseguraron que el enfrentamiento fue tan rápido que no hubo tiempo para intervenir. Uno de los involucrados cayó al piso con heridas críticas, mientras el otro aprovechó la confusión para huir entre la multitud.

Autoridades investigan

“El personal uniformado encontró a una persona atendida que presentaba varias heridas con arma cortopunzante. De inmediato se acordonó el lugar para las diligencias correspondientes”, informó el mayor Andrés Melenje, comandante de Policía en Teusaquillo.

El caso quedó en manos de las unidades de investigación criminal, que analizan cámaras de seguridad del sistema y declaraciones de testigos para identificar al responsable.

TransMilenio rechaza el hecho

TransMilenio lamentó lo ocurrido y señaló que entregará todas las evidencias necesarias para apoyar el proceso judicial. También confirmó que, pese al temor generado entre los usuarios, la operación del sistema continuó sin afectaciones durante la noche.

El nuevo episodio revive la preocupación ciudadana por la seguridad en estaciones y buses, especialmente en horas de alta afluencia.