Inicio
Bogotá

Homicidio en TransMilenio aumenta preocupación por inseguridad

Dom, 07/12/2025 - 17:39
Un hombre murió tras una riña con arma cortopunzante en la estación temporal de la Calle 34, lo que reaviva el debate sobre la seguridad en TransMilenio.
TransMilenio
Créditos:
TransMilenio

La inseguridad volvió a golpear al sistema TransMilenio luego de un grave episodio registrado en la noche del viernes 5 de diciembre. Hacia las 7:20 p.m., una riña dentro de la estación temporal de la Calle 34 sobre la avenida Caracas dejó a un hombre herido de gravedad, quien falleció poco después.

Una pelea que escaló en segundos

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres descendieron de un articulado e iniciaron una confrontación que rápidamente se tornó violenta. En medio de la discusión, ambos sacaron armas blancas y se enfrentaron frente a decenas de usuarios sorprendidos por la agresión.

Testigos aseguraron que el enfrentamiento fue tan rápido que no hubo tiempo para intervenir. Uno de los involucrados cayó al piso con heridas críticas, mientras el otro aprovechó la confusión para huir entre la multitud.

Autoridades investigan

“El personal uniformado encontró a una persona atendida que presentaba varias heridas con arma cortopunzante. De inmediato se acordonó el lugar para las diligencias correspondientes”, informó el mayor Andrés Melenje, comandante de Policía en Teusaquillo.

El caso quedó en manos de las unidades de investigación criminal, que analizan cámaras de seguridad del sistema y declaraciones de testigos para identificar al responsable.

TransMilenio rechaza el hecho

TransMilenio lamentó lo ocurrido y señaló que entregará todas las evidencias necesarias para apoyar el proceso judicial. También confirmó que, pese al temor generado entre los usuarios, la operación del sistema continuó sin afectaciones durante la noche.

El nuevo episodio revive la preocupación ciudadana por la seguridad en estaciones y buses, especialmente en horas de alta afluencia.

Bogotá
TransMilenio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Alemania ofrece permiso para vivir, trabajar y buscar empleo, ¿cómo aplicar?
Estudiantes en Alemania.
El gobierno alemán creó la tarjeta de oportunidades, un permiso que permite a extranjeros no europeos vivir un año en el país, trabajar medio tiempo y buscar empleo cualificado.
Bogotá
Homicidio en TransMilenio aumenta preocupación por inseguridad
TransMilenio
Un hombre murió tras una riña con arma cortopunzante en la estación temporal de la Calle 34, lo que reaviva el debate sobre la seguridad en TransMilenio.
Deportes
Colombia, campeona de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025
Delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos 2025
La delegación nacional logró 142 oros y sumó su cuarto título consecutivo en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, consolidando su dominio regional.
Mundo
Inundación en el Louvre dañó unas 400 obras y documentos
Inundación en el Louvre dañó unas 400 obras y documentos
Una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias del Louvre dañó unas 400 obras y reavivó las críticas por la gestión de recursos y seguridad.