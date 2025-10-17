Tras su aprehensión, Rendón fue trasladado a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cali, donde permaneció bajo custodia mientras se notificaba al juzgado del corregimiento de Llanogrande, en Antioquia, que lo requería judicialmente. Posteriormente, se desarrollaron las audiencias correspondientes: legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Durante las diligencias, la Fiscalía General de la Nación presentó los elementos probatorios que lo señalan como presunto responsable de los hechos. Entre las pruebas más relevantes se encuentran los testimonios de dos trabajadores de una finca, la cual compartía con su hija, la artista Greeicy Rendón. Según los denunciantes, habrían sido víctimas de retención ilegal y agresiones físicas, constituyendo así los delitos de secuestro y tortura.

El juez encargado del caso dictó medida de aseguramiento domiciliaria, por lo que Luis Alberto Rendón permanece actualmente en su residencia en Cali mientras se adelanta el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía ha sido enfática en su intención de buscar una condena ejemplar, subrayando la gravedad de los delitos imputados y el impacto de los hechos en las víctimas.