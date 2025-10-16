En medio de una creciente polémica que ha sacudido al país, el nombre de Greeicy Rendón vuelve a estar en los titulares, pero esta vez no por su carrera artística, sino por una delicada situación judicial que involucra a su padre, Luis Alberto Rendón. El hombre fue capturado y enfrenta cargos por secuestro y tortura, presuntamente cometidos en el marco de una investigación personal para encontrar a los responsables del millonario robo que sufrió la cantante en 2023.

El robo que lo desató todo

El hecho que desencadenó la situación ocurrió el año pasado, cuando delincuentes ingresaron a la finca de la cantante, ubicada en las afueras de Medellín, y lograron llevarse una cuantiosa suma estimada en 1.300 millones de pesos, incluyendo dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. El caso generó conmoción en su momento, pero ahora cobra un nuevo matiz al conocerse las acciones tomadas por el padre de la artista en su intento por hacer justicia por mano propia.

Acusaciones graves: secuestro, tortura y armas de fuego

Según reveló Semana y confirmó la Fiscalía, Luis Alberto Rendón habría sometido a empleados de la finca a situaciones extremas con el fin de extraer información sobre el robo. Las denuncias incluyen intimidaciones con armas de fuego, golpizas con un martillo, amordazamientos y hasta tortura con mangueras.

Uno de los testimonios presentados por la Fiscalía es contundente:

Me amarró el cuerpo, los pies y las manos con esa cuerda. Yo, sin poderme mover. Me siguió golpeando con un martillo, me metió el cañón de la pistola en la boca. Me metieron una manguera y abrían la llave

La situación fue tan crítica que se activó una alerta por presunto secuestro, lo que llevó a una operación de rescate por parte de la Policía.

La inesperada presencia del esquema de seguridad de Álvaro Uribe

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del caso es la intervención del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto, debido a que la finca de Greeicy colinda con la del exmandatario. De acuerdo con el testimonio de un patrullero ante la Fiscalía, al verse superados por el número y armamento del personal presente en la finca, los uniformados solicitaron refuerzos.

Al saber que había personal con armamento largo y en mayor número, pedimos apoyo. Llegó el esquema de seguridad del expresidente Uribe y personal del Goes; con ellos ingresamos a la residencia y logramos rescatar a las víctimas

Casa por cárcel para el padre de Greeicy

Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, Luis Alberto Rendón fue cobijado con medida de detención domiciliaria, debido a su edad avanzada y estado de salud. Sin embargo, la investigación en su contra sigue en curso y podría derivar en un juicio por delitos graves.

Silencio de Greeicy

Hasta el momento, ni Greeicy Rendón ni su familia se han pronunciado públicamente sobre el caso. La cantante, quien ha mantenido una imagen pública muy cuidadosa, ha sido vista recientemente fuera del país en compañía de su pareja, el también artista Mike Bahía, y su hijo.