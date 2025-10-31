Inicio
Karina García responde si cree que Altafulla la utilizó para ganar LCDLF

Vie, 31/10/2025 - 11:14
En una trasmisión de La mansión de Luinny, a Karina García le preguntaron si siente que Altafulla lo utilizó para ganar La casa de los famosos.
Karina García Altafulla
Créditos:
Canal RCN

Karina García continúa siendo una de las participantes más comentadas de “La Mansión de Luinny”, el nuevo reality dominicano que reúne a varias figuras públicas durante un mes de convivencia. Desde que ingresó al programa el pasado 29 de octubre, la paisa ha captado la atención de sus seguidores y de los internautas por las interacciones que ha tenido dentro del formato digital.

En los primeros días de emisión, la creadora de contenido ha mostrado una actitud cercana con sus compañeros, protagonizando varias conversaciones que rápidamente se han viralizado en redes. Una de ellas generó especial interés entre los espectadores cuando salió a relucir el nombre de Andrés Altafulla, ex pareja de ella y ganador de “La Casa de los Famosos Colombia”.

Durante una charla sobre realities, Karina García comentó el monto del premio entregado en el programa colombiano. “El premio es de 400 millones de pesos”, dijo la creadora de contenido.

Uno de sus compañeros le preguntó entonces si ella había ganado, y otro intervino diciendo: “Se lo ganó el ex”. La antioqueña, visiblemente sorprendida, solo atinó a responder entre risas: “Ay, pero ustedes están muy enterados de mi vida. Ave María”.

La conversación no pasó desapercibida para los espectadores, que destacaron la naturalidad de la influencer, pero también su evidente incomodidad cuando se mencionó a Altafulla.

“Siguiente pregunta”

En otro momento dentro de la mansión, García fue interrogada sobre si consideraba que Andrés Altafulla la había usado para ganar La Casa de los Famosos Colombia. Sin embargo, ella decidió no entrar en detalles y cortó el tema con una breve respuesta:

Siguiente pregunta

El intercambio bastó para que el tema se convirtiera en tendencia en redes, donde sus seguidores han debatido sobre la relación pasada entre ambos y el manejo que ha tenido Karina García dentro del nuevo reality.

Creado Por
Kienyke.com
Karina García
La casa de los famosos
