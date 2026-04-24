Carla Giraldo vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras la filtración de un audio que ha desatado preocupación entre sus seguidores y ha abierto el debate sobre su continuidad en la televisión.

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Reconocida por su paso triunfal en MasterChef Celebrity Colombia, donde se coronó como ganadora en 2021, la presentadora consolidó su popularidad gracias a su carácter directo y su inesperado talento culinario. Posteriormente, dio el salto a la presentación al frente de La Casa de los Famosos Colombia, donde actualmente lidera la tercera temporada del formato.

El audio que encendió las alarmas

La controversia comenzó cuando la creadora de contenido Samilu compartió un audio en el que se escucha a Carla Giraldo en un tono visiblemente distinto al que suele mostrar en pantalla. En la grabación, la presentadora habla con alguien cercano sobre un momento complejo en su vida.

Una de las frases que más impacto ha generado en redes sociales fue:

Yo creo que me va a tocar como no cámaras, no luces, no nada, mientras miro a ver qué hago

El testimonio, difundido rápidamente en plataformas como TikTok y X, ha alimentado especulaciones sobre un posible distanciamiento temporal de la vida pública.