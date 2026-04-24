Carla Giraldo vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras la filtración de un audio que ha desatado preocupación entre sus seguidores y ha abierto el debate sobre su continuidad en la televisión.
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Reconocida por su paso triunfal en MasterChef Celebrity Colombia, donde se coronó como ganadora en 2021, la presentadora consolidó su popularidad gracias a su carácter directo y su inesperado talento culinario. Posteriormente, dio el salto a la presentación al frente de La Casa de los Famosos Colombia, donde actualmente lidera la tercera temporada del formato.
El audio que encendió las alarmas
La controversia comenzó cuando la creadora de contenido Samilu compartió un audio en el que se escucha a Carla Giraldo en un tono visiblemente distinto al que suele mostrar en pantalla. En la grabación, la presentadora habla con alguien cercano sobre un momento complejo en su vida.
Una de las frases que más impacto ha generado en redes sociales fue:
Yo creo que me va a tocar como no cámaras, no luces, no nada, mientras miro a ver qué hago
El testimonio, difundido rápidamente en plataformas como TikTok y X, ha alimentado especulaciones sobre un posible distanciamiento temporal de la vida pública.
Hermetismo y presión mediática
En el mismo audio, Giraldo deja ver su preocupación por el impacto del escrutinio público, manifestando su intención de manejar la situación con discreción:
“No quiero que nadie sepa nada porque tú sabes cómo es la gente”.
Estas declaraciones han sido interpretadas como una señal del desgaste que puede generar la exposición constante, especialmente en formatos de alta demanda como el reality que conduce actualmente en RCN Televisión.
¿Crisis pasajera o adiós definitivo?
Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos seguidores consideran que se trata de un momento de agotamiento derivado del ritmo exigente de la televisión en vivo —especialmente en un formato que opera 24/7—, otros no descartan la posibilidad de una renuncia definitiva.
Desde el análisis de Samilu, la opción de que Giraldo abandone su rol como presentadora no estaría fuera del panorama, señalando que la presión de las redes sociales y las críticas constantes podrían estar pasando factura.
¿Qué dijo Carla?
Horas después de la viralización, la propia Carla Giraldo confirmó a través de sus redes sociales que el audio sí le pertenece. Sin embargo, anunció que más adelante dará explicaciones para aclarar el contexto real de la situación.