Conozca a los famosos que buscan llegar al Senado y Cámara

Colombia vive un año clave en su panorama político. Las elecciones legislativas de 2026 definirán la nueva composición del Congreso y marcarán el rumbo previo a las votaciones presidenciales. Este proceso no solo determinará quiénes ocuparán las curules en Senado y Cámara de Representantes, sino que también podría provocar cambios importantes en el equilibrio de poder del país.
En esta contienda electoral se observa una tendencia cada vez más visible: figuras públicas, influencers y celebridades que deciden entrar a la política. Desde finales de 2025 varios nombres conocidos comenzaron a anunciar sus campañas con el objetivo de conquistar votos y trasladar su popularidad al escenario legislativo.
Un proceso electoral clave para el rumbo político del país
Las jornadas electorales definirán qué partidos y coaliciones obtendrán mayor representación en el Congreso. La distribución de las curules dependerá directamente del número de votos que logre cada candidato o lista.
El domingo 8 de marzo se convierte así en una fecha determinante para la política nacional, pues los resultados no solo impactarán la agenda legislativa de los próximos años, sino que también influirán en el escenario de las elecciones presidenciales que se celebrarán posteriormente.
Celebridades que buscan una curul en el Congreso
En esta edición de las elecciones legislativas, varios rostros conocidos del entretenimiento, la gastronomía, los medios y las redes sociales decidieron competir en las urnas.
Laura Gallego
La exreina de belleza y exseñorita Antioquia busca llegar a la Cámara de Representantes. Su candidatura hace parte de una coalición conformada por Cambio Radical, el Partido de la U, Oxígeno y Salvación Nacional, con la que pretende representar a este departamento en el Congreso.
Felipe Saruma
El reconocido creador de contenido y empresario audiovisual, que acumula más de cinco millones de seguidores en redes sociales, anunció su candidatura a la Cámara de Representantes por el Atlántico. Su campaña busca conectar con audiencias jóvenes que lo han seguido durante años en plataformas digitales.
Andrés Guerrero, “Soy campesino”
El influencer conocido como “Soy campesino” se ha destacado por promover el campo colombiano y proyectos agrícolas en redes sociales. Ahora aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Partido Verde, enfocando su discurso en temas rurales y productivos.
Leonor Espinosa
La reconocida chef cartagenera, famosa por sus restaurantes y los reconocimientos que ha tenido con los mismos y su trabajo social a través de una fundación, también decidió incursionar en la política. Leonor Espinosa busca llegar a la Cámara por Bogotá con el Partido Liberal, llevando al debate público temas relacionados con cultura, gastronomía y desarrollo social.
Javier Fernández Franco
El popular relator deportivo conocido como “el cantante del gol” quiere dar el salto de los micrófonos a la política. Tras su carrera en medios de comunicación, Javier Fernández Franco aspira a una curul en el Senado por el Partido de la U.
“Me dicen Wally”
El abogado e influencer conocido en redes como “Me dicen Wally” anunció su candidatura al Senado por el Pacto Histórico, sumándose a la lista de figuras digitales que buscan convertir su comunidad virtual en respaldo electoral.
Amaranta Hank
Conocida previamente por crear contenido para adultos, ahora también tiene intereses políticos, que de quedar dentro del Congreso pondrá sobre la mesa la conversación sobre las trabajadoras sexuales. En esta ocasión es candidata al Senado por el Pacto Histórico.