Conozca a los famosos que buscan llegar al Senado y Cámara

Colombia vive un año clave en su panorama político. Las elecciones legislativas de 2026 definirán la nueva composición del Congreso y marcarán el rumbo previo a las votaciones presidenciales. Este proceso no solo determinará quiénes ocuparán las curules en Senado y Cámara de Representantes, sino que también podría provocar cambios importantes en el equilibrio de poder del país.

En esta contienda electoral se observa una tendencia cada vez más visible: figuras públicas, influencers y celebridades que deciden entrar a la política. Desde finales de 2025 varios nombres conocidos comenzaron a anunciar sus campañas con el objetivo de conquistar votos y trasladar su popularidad al escenario legislativo.

Un proceso electoral clave para el rumbo político del país

Las jornadas electorales definirán qué partidos y coaliciones obtendrán mayor representación en el Congreso. La distribución de las curules dependerá directamente del número de votos que logre cada candidato o lista.

El domingo 8 de marzo se convierte así en una fecha determinante para la política nacional, pues los resultados no solo impactarán la agenda legislativa de los próximos años, sino que también influirán en el escenario de las elecciones presidenciales que se celebrarán posteriormente.

Celebridades que buscan una curul en el Congreso

En esta edición de las elecciones legislativas, varios rostros conocidos del entretenimiento, la gastronomía, los medios y las redes sociales decidieron competir en las urnas.

Laura Gallego

La exreina de belleza y exseñorita Antioquia busca llegar a la Cámara de Representantes. Su candidatura hace parte de una coalición conformada por Cambio Radical, el Partido de la U, Oxígeno y Salvación Nacional, con la que pretende representar a este departamento en el Congreso.