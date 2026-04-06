Johanna Fadul vuelve a estar en el centro de la controversia luego de protagonizar un nuevo episodio que ha sido señalado como racista en redes sociales, varias semanas después de su salida de La casa de los famosos Colombia.
El antecedente que marcó su salida del reality
La primera polémica se registró el pasado 1 de febrero durante la dinámica de “posicionamiento” dentro del programa. En ese momento, la actriz lanzó un comentario contra su compañero Campanita que generó indignación inmediata.
Johanna Fadul afirmó que su “alma y mente son igual de oscuras que su color de piel”, una frase que fue ampliamente rechazada por la audiencia y catalogada como un comentario racista.
La reacción fue contundente: tanto dentro como fuera del programa se multiplicaron las críticas, lo que finalmente derivó en la expulsión de la bogotana del reality. Posteriormente, ella ofreció disculpas públicas y aseguró estar recibiendo apoyo psicológico.
Un nuevo video desata otra ola de críticas
Cuando parecía que la controversia comenzaba a disminuir, un nuevo episodio volvió a encender las redes. Durante un reciente viaje, Fadul compartió un video en el que aparece un muñeco de piel negra en una vitrina, mientras imita un acento chocoano.
El contenido fue duramente cuestionado por usuarios, quienes señalaron que este tipo de representaciones refuerzan estereotipos raciales. La situación generó mayor rechazo al recordar que el participante al que había dirigido su comentario inicial es oriundo de Cali.
Las críticas no se hicieron esperar. En plataformas digitales, numerosos usuarios expresaron su inconformidad, argumentando que la repetición de este tipo de comportamientos pone en duda la sinceridad de las disculpas ofrecidas previamente por la actriz.
El caso de Johanna Fadul se convirtió nuevamente en tendencia, dividiendo opiniones entre quienes consideran que se trata de errores reiterados y quienes piden un análisis más amplio del contexto.