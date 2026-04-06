Johanna Fadul vuelve a estar en el centro de la controversia luego de protagonizar un nuevo episodio que ha sido señalado como racista en redes sociales, varias semanas después de su salida de La casa de los famosos Colombia.

El antecedente que marcó su salida del reality

La primera polémica se registró el pasado 1 de febrero durante la dinámica de “posicionamiento” dentro del programa. En ese momento, la actriz lanzó un comentario contra su compañero Campanita que generó indignación inmediata.

Johanna Fadul afirmó que su “alma y mente son igual de oscuras que su color de piel”, una frase que fue ampliamente rechazada por la audiencia y catalogada como un comentario racista.

La reacción fue contundente: tanto dentro como fuera del programa se multiplicaron las críticas, lo que finalmente derivó en la expulsión de la bogotana del reality. Posteriormente, ella ofreció disculpas públicas y aseguró estar recibiendo apoyo psicológico.

Un nuevo video desata otra ola de críticas

Cuando parecía que la controversia comenzaba a disminuir, un nuevo episodio volvió a encender las redes. Durante un reciente viaje, Fadul compartió un video en el que aparece un muñeco de piel negra en una vitrina, mientras imita un acento chocoano.