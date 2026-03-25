Finalmente Álex Teherán es reconocido hijo de Patricia Teherán

El fallo que cambia todo: identidad y herencia

El reconocimiento legal, revelado por la abogada Wendy Herrera, no solo restituye la identidad de Álex Teherán, sino que abre la puerta para reclamar las regalías generadas por la música de Patricia Teherán.

Entre los éxitos más destacados de la artista están canciones como Tarde lo conocí, Amor de papel y Me dejaste sin nada, que siguen generando ingresos en plataformas digitales.

Según estimaciones, las regalías acumuladas podrían oscilar entre los 900 millones y los 4.400 millones de pesos, impulsadas en gran medida por el consumo digital. Solo en YouTube, los contenidos de la cantante superan los 444 millones de visualizaciones.

Durante más de tres décadas, estos recursos permanecieron en un limbo jurídico debido a la ausencia de un heredero reconocido legalmente.

Un proceso legal complejo

Para lograr este reconocimiento, la defensa liderada por Herrera tuvo que reconstruir la historia familiar mediante testimonios, documentos y múltiples pruebas que demostraran el parentesco real entre madre e hijo.

El fallo representa un precedente importante en casos donde errores administrativos afectan derechos fundamentales como la identidad y la herencia.

El legado musical continúa

Siguiendo los pasos de su madre, Álex Teherán también ha construido su camino en la música. En 2021 lanzó el tema El malo soy yo, apostando por una propuesta que fusiona el vallenato con el pop.

Además, ha mantenido vivo el legado de Patricia Teherán a través de homenajes y contenidos en plataformas digitales, conectando con nuevas generaciones que siguen descubriendo su música.

Este reconocimiento no solo tiene implicaciones económicas, sino también simbólicas. Para Álex Teherán, representa la recuperación de su identidad y el cierre de una historia marcada por la tragedia, los errores administrativos y una larga lucha legal.