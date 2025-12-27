Gabriela Tafur está de luto, ¿qué le pasó?

Una despedida íntima y respetuosa

La publicación se convirtió en una despedida pública, pero realizada con la sobriedad que caracteriza a la exreina de belleza. Sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, Gabriela Tafur optó por un homenaje sencillo, centrado en el amor y la cercanía que compartía con su abuela.

El carrusel reflejó distintos momentos familiares, evidenciando el fuerte vínculo que las unía. Su mensaje, escrito en un tono íntimo y directo, conectó rápidamente con sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato.

Mensajes de apoyo y solidaridad

Tras la publicación, decenas de usuarios, amigos y figuras públicas expresaron sus mensajes de condolencias y apoyo en los comentarios. Palabras de aliento, cariño y fortaleza inundaron la publicación, acompañando a Tafur en este difícil proceso de duelo, por ejemplo: "Lo siento, Gaby", "Mucha fuerza, Gaby", "Un abrazo grande, Gabi", "Te acompaño en tu tristeza", "Gaby, ¡el amor más grande trasciende todo plano! Por siempre la amarás y ella a ti", entre otros.

Hasta el momento, Gabriela Tafur no ha realizado nuevos pronunciamientos sobre la pérdida. Fiel a su estilo, ha mantenido la atención en el homenaje a su abuela y en el duelo que vive junto a su familia, recibiendo el respaldo de una comunidad que no ha dejado de mostrarle su solidaridad.