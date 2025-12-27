Gabriela Tafur está de luto, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su abuela, una figura clave en su vida personal. Ella compartió su tristeza a través de un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó algunos de los momentos más significativos que vivió junto a ella.
Las imágenes, cargadas de nostalgia y afecto, estuvieron acompañadas de un mensaje breve pero conmovedor, con el que la exreina de belleza expresó el vacío que deja la partida de su ser querido: “Cómo pone uno en palabras este vacío que dejas. Te amo con mi alma, Abu. Vuela alto”.
Una despedida íntima y respetuosa
La publicación se convirtió en una despedida pública, pero realizada con la sobriedad que caracteriza a la exreina de belleza. Sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, Gabriela Tafur optó por un homenaje sencillo, centrado en el amor y la cercanía que compartía con su abuela.
El carrusel reflejó distintos momentos familiares, evidenciando el fuerte vínculo que las unía. Su mensaje, escrito en un tono íntimo y directo, conectó rápidamente con sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato.
Mensajes de apoyo y solidaridad
Tras la publicación, decenas de usuarios, amigos y figuras públicas expresaron sus mensajes de condolencias y apoyo en los comentarios. Palabras de aliento, cariño y fortaleza inundaron la publicación, acompañando a Tafur en este difícil proceso de duelo, por ejemplo: "Lo siento, Gaby", "Mucha fuerza, Gaby", "Un abrazo grande, Gabi", "Te acompaño en tu tristeza", "Gaby, ¡el amor más grande trasciende todo plano! Por siempre la amarás y ella a ti", entre otros.
Hasta el momento, Gabriela Tafur no ha realizado nuevos pronunciamientos sobre la pérdida. Fiel a su estilo, ha mantenido la atención en el homenaje a su abuela y en el duelo que vive junto a su familia, recibiendo el respaldo de una comunidad que no ha dejado de mostrarle su solidaridad.