La muerte de Alfonso Cediel, padre de Jessica Cediel, ocurrida el pasado 21 de diciembre, no solo representó un duro golpe para su familia, sino que también desató una fuerte controversia en redes sociales. Tras confirmar el fallecimiento, la comunicadora compartió varias imágenes de las exequias, un gesto que generó reacciones divididas entre mensajes de apoyo y duras críticas.
En las fotografías, la presentadora aparece junto a su madre y sus hermanas durante las honras fúnebres, posando cerca del féretro. Aunque la publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de dolor y despedida, varios usuarios se enfocaron en un detalle que consideraron inapropiado: la leve sonrisa de la presentadora en algunas de las imágenes.
La polémica no tardó en crecer. Comentarios como “no es la forma”, “el luto no se posa para Instagram” o “hay cosas que deberían quedarse en privado” se multiplicaron, convirtiendo la publicación en tendencia y acumulando cerca de seis mil comentarios en pocas horas.
Pese a los cuestionamientos, el mensaje principal de Cediel reflejaba la profunda tristeza que atraviesa. “Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió, dejando ver el vacío que le dejó la pérdida de su padre y confesando sentirse desorientada ante su ausencia.
Ante el aumento de las críticas, la presentadora decidió responder de manera directa y contundente a uno de los comentarios, especialmente a un video que cuestionaba su actitud durante el sepelio. Jessica Cediel no suavizó su postura y publicó el mensaje completo que rápidamente se viralizó:
Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto.
Y si lo hacemos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada. Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. Vaya y busque tráfico en otro lado. Insensible
La contundente respuesta de Cediel avivó aún más el debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su derecho a defenderse y otros consideraron excesivo el tono del mensaje. El episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites entre lo público y lo privado, así como las múltiples formas en las que las personas viven y expresan el duelo, especialmente cuando se trata de figuras públicas.