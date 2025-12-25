La muerte de Alfonso Cediel, padre de Jessica Cediel, ocurrida el pasado 21 de diciembre, no solo representó un duro golpe para su familia, sino que también desató una fuerte controversia en redes sociales. Tras confirmar el fallecimiento, la comunicadora compartió varias imágenes de las exequias, un gesto que generó reacciones divididas entre mensajes de apoyo y duras críticas.

En las fotografías, la presentadora aparece junto a su madre y sus hermanas durante las honras fúnebres, posando cerca del féretro. Aunque la publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de dolor y despedida, varios usuarios se enfocaron en un detalle que consideraron inapropiado: la leve sonrisa de la presentadora en algunas de las imágenes.

La polémica no tardó en crecer. Comentarios como “no es la forma”, “el luto no se posa para Instagram” o “hay cosas que deberían quedarse en privado” se multiplicaron, convirtiendo la publicación en tendencia y acumulando cerca de seis mil comentarios en pocas horas.

Pese a los cuestionamientos, el mensaje principal de Cediel reflejaba la profunda tristeza que atraviesa. “Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió, dejando ver el vacío que le dejó la pérdida de su padre y confesando sentirse desorientada ante su ausencia.

Ante el aumento de las críticas, la presentadora decidió responder de manera directa y contundente a uno de los comentarios, especialmente a un video que cuestionaba su actitud durante el sepelio. Jessica Cediel no suavizó su postura y publicó el mensaje completo que rápidamente se viralizó: