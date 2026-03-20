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Influencer Kelly Reales dice que su ex le fue infiel con Ricky Martin

Vie, 20/03/2026 - 07:17
La exparticipante de Miss Universe Colombia, Kelly Reales, contó la historia de cómo descubrió que su ex le fue infiel con Ricky Martin.
Kelly Reales dice que su ex le fue infiel con Ricky Martin
Créditos:
Redes sociales

El mundo del entretenimiento nacional atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes declaraciones de la creadora de contenido Kelly Reales, quien expuso detalles íntimos de su ruptura con el creador de contenido para adultos Max Barz y señaló a Ricky Martin como un posible tercero en discordia.

Durante su participación en el reality El Desorden de Marko, Reales explicó que todo inició con especulaciones en redes sociales sobre una supuesta cercanía entre su entonces pareja y el artista internacional.

En un principio, la modelo decidió no prestar atención a los comentarios. Sin embargo, un detalle aparentemente insignificante encendió sus sospechas.

Las sandalias que lo cambiaron todo

Según relató, una historia publicada por Ricky Martin fue clave. En ella aparecían unas sandalias negras que llamaron la atención de un amigo cercano de Reales, quien notó algo inusual.

Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (...) vio unas chancletas negras y me dijo: ‘Kelly, estos no son los pies de este man’

Aunque inicialmente dudó, decidió guardar la imagen y mantenerse alerta.

Confirmación en Tailandia

La situación dio un giro definitivo durante un viaje a Tailandia. Reales aseguró que, al pedirle prestado calzado a Barz, recibió unas sandalias idénticas a las que había visto en la publicación del cantante.

“Cuando me las entrega, eran las mismas chancletas de la foto… y ahí ya me di cuenta de que todo era real”.

Este momento, según la modelo, marcó el punto de quiebre en la relación.

Confrontación y ruptura

Tras el hallazgo, Kelly Reales enfrentó a Max Barz, quien negó cualquier tipo de relación más allá de una amistad con Ricky Martin. No obstante, las explicaciones no fueron suficientes para disipar sus dudas.

Finalmente, la candidata a Miss Universo Colombia decidió terminar la relación.

Redes sociales alimentan la polémica

El caso ha ganado aún más notoriedad debido a publicaciones previas en redes sociales donde Barz aparece junto a Ricky Martin en Tailandia. Estas imágenes han intensificado las especulaciones entre seguidores y usuarios digitales.

Hasta ahora, ni el cantante ni el modelo han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.

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