Influencer Kelly Reales dice que su ex le fue infiel con Ricky Martin

El mundo del entretenimiento nacional atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes declaraciones de la creadora de contenido Kelly Reales, quien expuso detalles íntimos de su ruptura con el creador de contenido para adultos Max Barz y señaló a Ricky Martin como un posible tercero en discordia.

Lea también: Pautips preocupa a sus fans al quemarse la cara en MasterChef

Durante su participación en el reality El Desorden de Marko, Reales explicó que todo inició con especulaciones en redes sociales sobre una supuesta cercanía entre su entonces pareja y el artista internacional.

En un principio, la modelo decidió no prestar atención a los comentarios. Sin embargo, un detalle aparentemente insignificante encendió sus sospechas.

Las sandalias que lo cambiaron todo

Según relató, una historia publicada por Ricky Martin fue clave. En ella aparecían unas sandalias negras que llamaron la atención de un amigo cercano de Reales, quien notó algo inusual.