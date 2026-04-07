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Jessica Cediel revela por qué lleva 2 años en celibato

Mar, 07/04/2026 - 07:59
En una reciente entrevista, Jessica Cediel volvió a a hablar sobre su vida íntima y tocó el controversial tema del celibato.
Jessica Cediel celibato
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Redes sociales

Después de más de un año alejada de la televisión, Jessica Cediel volvió a aparecer públicamente en una entrevista para el programa La Red. En este espacio, ella también abordó varios aspectos de su vida personal, destacando su decisión de permanecer en celibato durante más de dos años.

Una pausa consciente en su vida sentimental

Durante la conversación, la presentadora explicó que lleva aproximadamente dos años soltera, periodo en el que no ha mantenido ningún tipo de relación afectiva ni acercamientos románticos. Según indicó, esta decisión no responde a una circunstancia externa, sino a un proceso consciente enfocado en su bienestar emocional y crecimiento personal.

La presentadora aseguró que su visión de las relaciones ha cambiado con el tiempo. Actualmente, prioriza vínculos estables y duraderos, descartando relaciones pasajeras. “Si voy a iniciar algo con alguien, es porque veo un proyecto de vida”, dejó claro, enfatizando su deseo de construir una relación sólida antes de pensar en formar una familia.

Celibato, disciplina y claridad emocional

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue su decisión de mantenerse en celibato. Cediel describió esta etapa como un ejercicio de disciplina y autoconocimiento, en el que ha decidido enfocar su energía en sí misma.

De acuerdo con sus declaraciones, este proceso le ha permitido alcanzar una mayor claridad mental, así como una sensación de plenitud personal. También subrayó que no siente presión social por tener pareja y que se encuentra tranquila con su situación actual.

Maternidad desde una perspectiva espiritual

En cuanto al tema de la maternidad, la bogotana explicó que lo asume desde una visión espiritual. Señaló que tener hijos no es una meta rígida dentro de su vida, sino una posibilidad que dependerá del momento adecuado y de su proyecto personal.

“Si llega, llegará cuando tenga que llegar; y si no, también está bien”, afirmó, mostrando una postura abierta y reflexiva frente a este aspecto.

Un proceso de crecimiento personal

La presentadora también habló sobre el trabajo interno que ha realizado durante este tiempo, asegurando que ha enfrentado temores y situaciones del pasado. Este proceso, según dijo, le ha permitido redefinir lo que espera de una futura pareja.

Jessica Cediel dejó claro que no está cerrada al amor, pero que espera encontrar a alguien con quien pueda construir un proyecto de vida sólido y coherente con sus valores actuales.

Hacia el final de la entrevista, Mary Méndez intervino para respaldar su postura. La conductora de La Red comentó que, en su opinión, muchas mujeres pueden adaptarse con mayor facilidad al celibato, ya que suelen priorizar la conexión emocional dentro de las relaciones.

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Jessica Cediel
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