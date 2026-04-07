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¿Pablo Escobar quería secuestrar a Michael Jackson? Esto dice su hijo

Mar, 07/04/2026 - 08:50
Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, contó la historia de cómo su padre planeaba secuestrar a Michael Jackson.
Pablo Escobar quería secuestrar a Michael Jackson
Créditos:
EFE

Una nueva y sorprendente confesión volvió a encender el debate sobre los excesos del narcotráfico en Colombia durante los años 80. Sebastián Marroquín aseguró que su padre, Pablo Escobar, habría considerado secuestrar a Michael Jackson como parte de un plan que nunca llegó a ejecutarse.

El testimonio hace parte de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, estrenada el 1 de abril en plataformas como Disney+ y Hulu. En esta producción, Marroquín relata episodios poco conocidos de su infancia, marcada por el entorno violento del cartel de Medellín.

El plan: una fiesta, millones de dólares y una intención oculta

Según el relato, los hechos se remontan a 1988, cuando se organizaba una fiesta de cumpleaños. En ese contexto, Escobar habría contemplado la idea de contratar a Michael Jackson para una presentación privada en Colombia, ofreciendo una suma cercana a los tres millones de dólares.

Sin embargo, detrás de esta propuesta aparentemente extravagante existía un plan más oscuro: recuperar el dinero mediante el secuestro del artista una vez llegara al país.

El impacto en su hijo

Marroquín también reveló que este episodio tuvo un fuerte impacto en él, ya que en ese momento era admirador del cantante estadounidense. Según su testimonio, al enterarse del supuesto plan, tomó la decisión de dejar de ser fan de Jackson.

Este gesto, según cuenta, habría influido en que su padre desistiera de la idea, evitando que el plan avanzara.

Un episodio que nunca se concretó

De acuerdo con lo narrado en el documental, el secuestro nunca pasó de ser una intención. La iniciativa fue finalmente descartada, en parte por la reacción de su hijo, lo que dejó el episodio como una de las tantas historias que rodean la figura de Pablo Escobar.

La revelación ha generado impacto tanto en Colombia como a nivel internacional, reavivando la discusión sobre el alcance del poder que llegó a tener el narcotráfico en esa época. Además, pone en evidencia cómo, décadas después, continúan saliendo a la luz relatos desconocidos que ayudan a reconstruir ese periodo de la historia.

Creado Por
Kienyke.com
Pablo Escobar
Michael Jackson
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