Karina García volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir con sus seguidores los detalles de la ostentosa celebración de su cumpleaños. Ella mostró cómo vivió una noche llena de glamour, celebridades y extravagancia en una reconocida discoteca de Medellín, ciudad donde se llevó a cabo el festejo por sus 34 años, que se cumplen oficialmente este 29 de diciembre.
A través de sus plataformas digitales, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos dejó ver algunos momentos de la velada, que reunió a varios creadores de contenido y figuras del entretenimiento. Entre los asistentes destacó la presencia del empresario y streamer Westcol, quien llegó acompañado de otros empresarios, influenciadores y un amplio esquema de seguridad. La lista de invitados incluyó también a diversas personalidades que se unieron a la celebración de la modelo, asimismo, para amenizar la noche, ella contrató al popular reguetonero Randy.
La fiesta no escatimó en detalles. Músicos en vivo, una piñata repleta de dinero y shows con fuegos artificiales dentro del mismo recinto hicieron parte del espectáculo, generando una avalancha de reacciones entre los internautas, quienes rápidamente replicaron los videos y fotografías del evento.
¿Qué pasó con el vestido de Karina García?
Sin embargo, más allá del despliegue de lujo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el vestido que lució Karina García. El atuendo, compuesto por un body de encaje blanco y una falda de satín del mismo color, estaba diseñado en dos piezas separadas, dejando al descubierto parte de sus caderas. Este detalle desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que la falda se habría bajado accidentalmente durante la celebración.
Ante la controversia, la propia Karina decidió aclarar la situación. A través de una historia en Instagram, explicó que se trataba del diseño original del vestido y defendió su decisión de usarlo. “Les cuento una cosita, mis bebés, y es que el vestido es así. No se me bajó la falda para todos los que están atacados. Así es el diseño, así me gustó y así me lo puse. Yo me sentí hermosa y eso es lo más importante”, expresó.