Karina García volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir con sus seguidores los detalles de la ostentosa celebración de su cumpleaños. Ella mostró cómo vivió una noche llena de glamour, celebridades y extravagancia en una reconocida discoteca de Medellín, ciudad donde se llevó a cabo el festejo por sus 34 años, que se cumplen oficialmente este 29 de diciembre.

A través de sus plataformas digitales, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos dejó ver algunos momentos de la velada, que reunió a varios creadores de contenido y figuras del entretenimiento. Entre los asistentes destacó la presencia del empresario y streamer Westcol, quien llegó acompañado de otros empresarios, influenciadores y un amplio esquema de seguridad. La lista de invitados incluyó también a diversas personalidades que se unieron a la celebración de la modelo, asimismo, para amenizar la noche, ella contrató al popular reguetonero Randy.

La fiesta no escatimó en detalles. Músicos en vivo, una piñata repleta de dinero y shows con fuegos artificiales dentro del mismo recinto hicieron parte del espectáculo, generando una avalancha de reacciones entre los internautas, quienes rápidamente replicaron los videos y fotografías del evento.