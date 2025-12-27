Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Ella completa casi el año privada de la libertad, tras ser condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Inicialmente, Barrera estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor, pero actualmente cumple su condena en la Escuela de Carabineros en Bogotá, donde permanece bajo custodia de las autoridades. Su situación judicial ha representado un fuerte golpe emocional para su entorno cercano, especialmente para su familia, que desde la confirmación de la sentencia ha buscado alternativas legales y ha elevado peticiones ante el presidente Gustavo Petro, con la esperanza de lograr mejoras en su situación jurídica.

Un diciembre lejos de su hija

Esta Navidad marca un hecho inédito para la empresaria: es la primera vez que no puede compartir estas fechas con su familia y con su hija, Daphne Samara. La ausencia de Daneidy se ha sentido con fuerza en su hogar, especialmente para su madre, Martha Rojas, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales expresando el dolor que vive en estas festividades.

“Ay, reina de mi vida, una Navidad sin ti hija, pero Dios es grande y maravilloso y sabes que Él todo lo ve y esto muy pronto acabará y estaremos reunidos en familia con tu princesa y con tu amor”, escribió Rojas, acompañando sus palabras con una fotografía de una Navidad pasada en la que lograron estar juntas.

Sus negocios siguen en marcha

A pesar de su reclusión, los negocios de Epa Colombia continúan funcionando. Su pareja, Karol Samantha, asumió la administración de las empresas y también está al frente del cuidado de la hija que tienen juntas. Incluso, según se conoció, Daneidy dejó organizada desde prisión una celebración de Navidad y Año Nuevo para sus empleados, la cual se realizó en un reconocido restaurante de Bogotá.