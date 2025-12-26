Hollywood podría sumar una nueva boda de alto perfil en 2026. De acuerdo con fuentes cercanas a Bradley Cooper y Gigi Hadid citadas por el diario británico Daily Mail, el actor y la top model estarían listos para dar el siguiente paso en su relación y formalizar su historia de amor con un compromiso matrimonial.
Según estas versiones, Cooper, de 50 años, ya le habría pedido matrimonio a Hadid, de 30, y no solo eso: fiel a un estilo clásico, el actor habría hablado previamente con Yolanda Hadid, madre de la modelo, para expresarle sus intenciones y solicitar su permiso. Un gesto poco común en la actualidad, pero que, según el entorno de la pareja, refleja la importancia que el protagonista de Ha nacido una estrella concede a los valores familiares y a las tradiciones.
Los rumores no son nuevos. Desde hace meses, los seguidores de la pareja venían especulando sobre una posible boda, especialmente después de que Gigi celebrara su cumpleaños con un beso de película junto a Cooper y dejara ver un anillo que desató toda clase de interpretaciones. Ahora, esas señales parecen cobrar mayor fuerza y apuntar directamente a 2026 como el año elegido, una vez celebren su segundo aniversario como pareja.
Personas cercanas al estadounidense han señalado que Cooper estaría entusiasmado con la idea de “casarse y tener hijos” con la hermana de Bella Hadid. “Están increíblemente felices y viven en su propia burbuja. Se imaginan una familia reconstituida con sus hijas y teniendo hijos en común”, reveló una fuente al portal Page Six.
Y es que la historia de amor entre Cooper y Hadid tiene como eje central a sus respectivas hijas. El actor es padre de Lea de Seine, de 8 años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk, mientras que Gigi es madre de Khai, de 4 años, a quien tuvo con el cantante Zayn Malik. La convivencia y el equilibrio familiar han sido, según allegados, una prioridad para ambos.
La propia Hadid ha hablado con franqueza sobre su relación y la etapa vital que atraviesa junto al actor. En una entrevista con Vogue, la modelo aseguró que llegar a una relación con claridad emocional marca la diferencia. “Saber lo que quieres y lo que mereces en una relación es esencial. Y luego encontrar a alguien que esté en ese mismo punto y que ambos trabajen para ser los mejores compañeros posibles”, afirmó, destacando además que Cooper le brinda “motivación y seguridad”.