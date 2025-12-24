Durante más de una década, ‘Yo me llamo’ se ha consolidado como uno de los programas de entretenimiento más exitosos de Caracol Televisión. Con 10 años al aire, el formato ha logrado cautivar a los televidentes gracias a un grupo de imitadores que, noche tras noche, buscan convertirse en el doble perfecto de su artista favorito bajo la evaluación del exigente jurado conformado por César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz.

A lo largo de sus diferentes temporadas, el programa ha sido plataforma de lanzamiento para numerosos talentos que, incluso sin llevarse el premio mayor, han logrado abrirse camino en la industria musical y artística del país.

El caso que conmovió a los televidentes en 2025

Uno de los nombres que más llamó la atención en la temporada 2025 fue el de la imitadora de Whitney Houston, cuyo nombre real es Ana Tanisha Romero. Su potente voz y capacidad interpretativa la llevaron a destacarse en varias presentaciones, logrando convencer al jurado en repetidas ocasiones y ganarse el reconocimiento del público.

No obstante, tras superar varias etapas de la competencia, Ana Tanisha fue eliminada del reality, poniendo fin a su paso por el escenario televisivo, pero no a su sueño musical.

¿Qué pasó con Yo me llamo Whitney Houston?

En los últimos días, un video que circula en redes sociales ha vuelto a poner su nombre en conversación. Según la cuenta de Instagram de la cantante de origen venezolano el corto fue publicado en noviembre de este año, en las imágenes se observa a la exparticipante interpretando canciones desde la calle, demostrando que su pasión por el canto sigue intacta.