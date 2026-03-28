Lo que se sabe de la muerte del actor Santiago Munévar

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto tras la muerte del actor Santiago Munévar Rey, quien falleció el viernes 27 de marzo, según confirmó la Asociación Colombiana de Actores (ACA).

La noticia fue dada a conocer este sábado mediante un comunicado en el que se destacó su amplia trayectoria en radio, televisión, cine y, especialmente, en el doblaje, campo en el que dejó una huella significativa.

Una vida dedicada a la voz y la actuación

Nacido el 16 de abril de 1959, Santiago Munévar Rey construyó una carrera que abarcó múltiples formatos desde 1975, participando en producciones de televisión como:

Aquilino el inquilino

Así fue

Además, se consolidó como una de las voces más reconocidas en narración institucional, colaborando con canales como National Geographic y Discovery Channel.

Pionero del doblaje en Colombia

Uno de los mayores aportes de Munévar Rey fue su trabajo en el doblaje, área en la que no solo participó como actor, sino también como director, siendo considerado uno de los pioneros en el país.

Desde la Asociación Colombiana de Actores destacaron su talento con un emotivo mensaje:

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo”.

Sin causas confirmadas y aclaración sobre rumores

En declaraciones a la revista Vea, el presidente de la ACA, Julio Hernán Correa, señaló que hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.

También desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta muerte en noviembre de 2025, aclarando que el actor se encontraba activo recientemente e incluso participó en una asamblea virtual semanas antes de su deceso.

Tras conocerse la noticia, colegas, amigos y seguidores han expresado su pesar en redes sociales, recordando su profesionalismo y su inconfundible voz.