Una confesión inesperada sacudió 'La Casa de los Famosos'. Mariana Zapata, influencer, empresaria y participante de la tercera temporada del reality, reveló que salió durante varios meses con un jugador de la Selección Colombia, una historia que de inmediato generó sorpresa entre sus compañeros y un fuerte debate en redes sociales.

Y aunque no dijo el nombre, sí dejó algo que cambió el tono de la conversación, un “Juan ” al aire que terminó convirtiéndose en pista, anzuelo y tema de conversación entre fans del reality y seguidores del fútbol.

Lea también:Conozca a Jay Torres, el puertorriqueño de La casa de los famosos 3

Según Zapata, el hecho ocurrió hace ocho meses, antes de la participación del equipo nacional en la Conmebol Copa América disputada en Estados Unidos, torneo en el que Colombia llegó a la final. La influenciadora contó que, antes de la concentración del grupo de jugadores, sostuvo algunas citas y encuentros con el deportista, y que entre ambos había mucha química, incluso habló de una “conexión”.

Mariana agregó que la comunicación se mantuvo durante varios días a través de videollamadas, lo que, según su relato, les permitió conocerse mejor y ampliar la relación. Luego, tras la Copa América, aseguró que compartieron algunos días más en Medellín, hasta que el futbolista tuvo que desplazarse para sumarse a los trabajos con su club.

En ese tramo de la historia, Zapata soltó una pista que alimentó aún más la curiosidad, el jugador, dijo, se desempeñaba en Argentina. También contó que aceptó una invitación para acompañarlo unos días en ese país. Dentro de los detalles que entregó, mencionó que el futbolista tiene una hija, estaba casado, pero en proceso de divorcio.

Vea también: Fuerte rifirrafe entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Finalmente, la influenciadora afirmó que el jugador le pidió que juntaran sus vidas e iniciaran una relación formal, pero que desistió de seguir adelante cuando recibió mensajes de quien supuestamente era la pareja del deportista, y decidió cortar la comunicación.

Sin embargo, el momento más llamativo de su confesión ocurrió cuando, sin proponérselo, dejó escapar el nombre del jugador durante la charla. “Pero quería estar conmigo, pero yo le colgué, llamo a Juan…”, alcanzó a decir, antes de llevarse las manos a la boca al notar su desliz.

A partir de ese instante, el tema quedó servido para las teorías. En redes sociales, seguidores del reality y de la Selección Colombia empezaron a especular sobre quién podría ser el futbolista. Entre los nombres que más se repiten en comentarios y conversaciones digitales aparece el de Juan Fernando Quintero, conocido como Juanfer, aunque por ahora se trata de conjeturas del público y no de una confirmación por parte de Zapata.

Por ahora, Mariana Zapata no ha revelado la identidad del deportista, y tampoco existe pronunciamiento oficial del jugador al que se refería. La pregunta quedó instalada, de quién hablaba, si ese “Juan” fue un lapsus real, si fue una pista involuntaria, o si el misterio seguirá creciendo capítulo tras capítulo.