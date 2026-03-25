¿Por qué volvieron Beba, Marilyn y Luisa a La casa de los famosos?

La competencia en La Casa de los Famosos dio un giro inesperado durante la gala de este martes, cuando tres exparticipantes regresaron a la casa en medio de una dinámica que promete cambiar por completo el rumbo del reality. Las protagonistas del sorpresivo reingreso fueron Marilyn Patiño, Beba de la Cruz y Luisa Cortina, quienes tendrán una segunda oportunidad… pero solo una logrará quedarse.

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La producción apostó por una escena llena de misterio para anunciar el retorno. Durante la gala en vivo, los participantes fueron convocados a la terraza, donde se encontraron con tres sillas cubiertas por mantas, ocultando la identidad de las invitadas.

La incertidumbre se apoderó del ambiente mientras los concursantes intentaban adivinar quiénes estaban detrás. Finalmente, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron una a una las identidades.

La primera en aparecer fue Luisa Cortina, seguida por Marilyn Patiño, cuya entrada generó una reacción estratégica entre los participantes. El momento culminó con el regreso de Beba de la Cruz, provocando una efusiva celebración por parte de Mariana Zapata, quien no ocultó su emoción al ver a su aliada nuevamente en competencia.