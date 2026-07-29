Con la participación de Robert Farah en Masterchef Celebrity Colombia 2026, el interés por la vida personal del extenista ha aumentado.

Entre las preguntas más frecuentes de los seguidores está quién es la mujer que lo acompaña desde hace más de una década. Se trata de Belén Mozo, una reconocida golfista profesional española con una destacada trayectoria en el deporte internacional.

¿Quién es la esposa de Robert Farah?

Belén Mozo nació en Cádiz, España, y desde muy joven mostró su talento para el golf. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California (USC), donde coincidió con Robert Farah, quien cursaba Economía. Lo que comenzó como una amistad entre dos deportistas terminó convirtiéndose en una sólida historia de amor que ha perdurado por casi dos décadas.