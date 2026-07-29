Con la participación de Robert Farah en Masterchef Celebrity Colombia 2026, el interés por la vida personal del extenista ha aumentado.
Entre las preguntas más frecuentes de los seguidores está quién es la mujer que lo acompaña desde hace más de una década. Se trata de Belén Mozo, una reconocida golfista profesional española con una destacada trayectoria en el deporte internacional.
¿Quién es la esposa de Robert Farah?
Belén Mozo nació en Cádiz, España, y desde muy joven mostró su talento para el golf. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California (USC), donde coincidió con Robert Farah, quien cursaba Economía. Lo que comenzó como una amistad entre dos deportistas terminó convirtiéndose en una sólida historia de amor que ha perdurado por casi dos décadas.
Tras más de diez años de noviazgo, la pareja anunció su compromiso y, en diciembre de 2020, contrajo matrimonio en una ceremonia privada. Debido a las restricciones de la pandemia, la celebración fue íntima, aunque ambos compartieron el momento con sus seguidores a través de redes sociales.
Además de compartir la pasión por el deporte, Belén ha acompañado a Farah en los momentos más importantes de su carrera, incluyendo la conquista de Wimbledon y el US Open en dobles junto a Juan Sebastián Cabal. El extenista ha destacado en varias oportunidades que su esposa ha sido un apoyo fundamental durante los éxitos y también en los momentos más difíciles de su vida profesional.
Hoy, la pareja disfruta de una nueva etapa familiar junto a sus hijos, Enzo y Cala, mientras Robert Farah explora nuevos proyectos tras su retiro del tenis, entre ellos su participación en MasterChef Celebrity. Belén Mozo, por su parte, continúa siendo una figura reconocida en el golf y un pilar en la vida del exdeportista colombiano, consolidando una de las relaciones más admiradas del deporte internacional.