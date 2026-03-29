La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira no solo ha sido un éxito en los escenarios internacionales, sino también una oportunidad única para fortalecer los lazos familiares. La artista colombiana ha compartido recientemente un video en el que revela momentos íntimos y especiales junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes la han acompañado durante este recorrido por distintos países.

En las imágenes, la cantante deja ver cómo combina su exigente agenda profesional con su rol como madre. Entre ensayos, viajes y presentaciones, Shakira aprovecha cada instante para crear recuerdos con sus hijos, integrándolos completamente en esta etapa de su vida artística.

El video muestra a los niños disfrutando de los conciertos desde el público, siendo testigos directos del talento de su madre. También aparecen participando en diversas actividades culturales, como una velada con temática mexicana donde bailan junto a mariachis, así como momentos más tranquilos en los que desarrollan sus propias habilidades musicales. En una de las escenas, Milan toca el piano mientras Sasha observa con atención, acompañado de su madre.

Además de los escenarios, la familia también disfruta de actividades al aire libre, compartiendo tiempo en la naturaleza y observando animales en libertad, lo que refleja el equilibrio que la artista busca entre su carrera y su vida personal.