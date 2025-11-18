Inicio
Tierno mensaje de Yepes a Caterin Escobar por su cumpleaños

Mar, 18/11/2025 - 10:38
Mario Yepes celebró la vida de su pareja, Caterin Escobar, con unas palabras románticas compartidas en redes.
La séptima temporada de MasterChef Celebrity no solo cocinó platos de alta cocina y momentos de drama culinario, sino también un romance que hoy mantiene a los seguidores cautivados: el que parece haber surgido entre el exfutbolista Mario Yepes y la actriz Caterin Escobar.

Aunque la pareja ha optado por la discreción ante los medios, sus gestos en redes sociales han confirmado lo que muchos sospechaban: entre ellos hay algo más que la amistad forjada en el set de televisión. Durante la competencia, ambos mantuvieron un perfil bajo, pero una vez fuera del reality, las pistas comenzaron a acumularse.

La prueba más reciente y contundente tuvo lugar este domingo 16 de noviembre, durante la celebración del cumpleaños número 43 de Caterin Escobar. La actriz, quien compartió imágenes de su íntima celebración rodeada de sus seres queridos, recibió una dedicatoria muy especial por parte del excapitán de la Selección Colombia.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores, Yepes publicó una fotografía junto a la actriz posando en la playa, acompañada de un mensaje corto pero cargado de afecto: “Felicidades mi niña bella. Feliz cumple”.

El exfutbolista volvió a hacerse notar en el carrusel de fotos que la actriz subió agradeciendo el amor recibido en su cumpleaños. Mientras Caterin escribía: “Hoy empiezo un año más de vida y solo me puedo sentir muy afortunada de tener tanto amor”, Mario Yepes remató en los comentarios con un cariñoso “Te mereces lo mejor mi amor”.

 

Si bien no ha habido un anuncio oficial, los seguidores de ambos han tomado estos intercambios públicos como la confirmación de su relación. La magia que inició en las cocinas de MasterChef Celebrity sigue viva, demostrando que este reality ha sembrado una de las historias de amor más comentadas del entretenimiento colombiano.

