Tierno mensaje de Yepes a Caterin Escobar por su cumpleaños

La séptima temporada de MasterChef Celebrity no solo cocinó platos de alta cocina y momentos de drama culinario, sino también un romance que hoy mantiene a los seguidores cautivados: el que parece haber surgido entre el exfutbolista Mario Yepes y la actriz Caterin Escobar.

Aunque la pareja ha optado por la discreción ante los medios, sus gestos en redes sociales han confirmado lo que muchos sospechaban: entre ellos hay algo más que la amistad forjada en el set de televisión. Durante la competencia, ambos mantuvieron un perfil bajo, pero una vez fuera del reality, las pistas comenzaron a acumularse.

La prueba más reciente y contundente tuvo lugar este domingo 16 de noviembre, durante la celebración del cumpleaños número 43 de Caterin Escobar. La actriz, quien compartió imágenes de su íntima celebración rodeada de sus seres queridos, recibió una dedicatoria muy especial por parte del excapitán de la Selección Colombia.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores, Yepes publicó una fotografía junto a la actriz posando en la playa, acompañada de un mensaje corto pero cargado de afecto: “Felicidades mi niña bella. Feliz cumple”.