Famosa vidente revela cómo fueron los últimos minutos de Yeison Jiménez

Mié, 14/01/2026 - 09:31
Ayda Valencia dijo que estaba muy cerca del lugar donde murió Yeison Jiménez y pudo conectarse con él en el preciso momento.
Yeison Jiménez vidente
Créditos:
Redes sociales

En medio del duelo nacional por la muerte de Yeison Jiménez, nuevas declaraciones han generado debate y diversas reacciones en redes sociales. La vidente Ayda Luz Valencia afirmó que los ocupantes de la avioneta accidentada el 10 de enero de 2026 en Boyacá fallecieron de manera inmediata tras el primer impacto, lo que, según su versión, evitó cualquier tipo de sufrimiento.

Las declaraciones fueron compartidas por la médium a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró haberse “conectado espiritualmente” con las víctimas pocos minutos después del siniestro. De acuerdo con su testimonio, el choque inicial habría sido letal para todos los pasajeros, antes de que se produjera el incendio de la aeronave.

Yo estaba a unos 10 o 15 minutos del lugar donde ocurrió, y pedí automáticamente conectarme con ellos. Puedo comentarles a través de esa canalización que la muerte fue inmediata”, expresó Valencia en la grabación.

Según la vidente, todo ocurrió en cuestión de segundos y no hubo un periodo prolongado de angustia o dolor consciente. Para ella, esta circunstancia puede representar un alivio emocional para los familiares de las víctimas, al considerar que no existió sufrimiento físico en los últimos instantes.

Luego, cuando ocurre el incendio, afortunadamente ellos no estaban vivos para que sufrieran como todo lo que implica un incendio de esa magnitud”, agregó la mujer, conocida por su participación en el programa Ellos están aquí.

Reacciones divididas y proceso oficial en curso

Las declaraciones de Ayda Luz Valencia generaron reacciones encontradas entre seguidores de Yeison Jiménez y la opinión pública. Mientras algunos usuarios agradecieron el mensaje por considerarlo reconfortante en medio del dolor, otros cuestionaron el tipo de afirmaciones y recordaron que las causas y circunstancias exactas del accidente solo pueden ser establecidas por las autoridades competentes.

Por ahora, los organismos de investigación continúan con el proceso técnico para esclarecer qué provocó el siniestro aéreo que cobró la vida del artista, su piloto y los demás ocupantes de la aeronave.

Creado Por
Kienyke.com
Yeison Jiménez
