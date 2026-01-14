En medio del duelo nacional por la muerte de Yeison Jiménez, nuevas declaraciones han generado debate y diversas reacciones en redes sociales. La vidente Ayda Luz Valencia afirmó que los ocupantes de la avioneta accidentada el 10 de enero de 2026 en Boyacá fallecieron de manera inmediata tras el primer impacto, lo que, según su versión, evitó cualquier tipo de sufrimiento.

Las declaraciones fueron compartidas por la médium a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró haberse “conectado espiritualmente” con las víctimas pocos minutos después del siniestro. De acuerdo con su testimonio, el choque inicial habría sido letal para todos los pasajeros, antes de que se produjera el incendio de la aeronave.

“Yo estaba a unos 10 o 15 minutos del lugar donde ocurrió, y pedí automáticamente conectarme con ellos. Puedo comentarles a través de esa canalización que la muerte fue inmediata”, expresó Valencia en la grabación.