Violeta Bergonzi expresa temor por su familia en Cauca: “Es muy duro”

La presentadora colombofrancesa Violeta Bergonzi encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir un mensaje en redes sociales en el que expresó su preocupación por la situación de orden público que afecta al departamento del Cauca.

A través de su cuenta de Instagram, la también ganadora de MasterChef Celebrity Colombia relató el impacto que le dejó su reciente paso por Popayán, donde vive parte de su familia, incluida su madre.

“Todo el mundo está con miedo”

En un video publicado en sus redes, Bergonzi describió el ambiente de tensión que se vive en la ciudad. “Es muy doloroso ver la situación que se está viviendo en este momento. Todo el mundo está con miedo, con incertidumbre”, expresó, al referirse a las recientes situaciones de violencia.



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La presentadora señaló que las calles lucían vacías y que muchos comerciantes optaron por cerrar sus negocios ante el temor. “Parecía que hubiese toque de queda”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto directo en la población civil. “En cualquier momento le toca a un amigo, le toca a un vecino, le toca a un familiar”, dijo, al mencionar que personas inocentes han resultado víctimas de los hechos recientes.