¿A WestCol le pagaron por en vivo con Petro? Esto respondió

Westcol rompió el silencio tras la controversia generada por su reciente entrevista en vivo con el presidente Gustavo Petro, un encuentro que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.
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Luego de que circularan versiones que apuntaban a un supuesto pago por la transmisión, el streamer decidió pronunciarse públicamente y aclarar si existió o no dinero de por medio.
“Nunca aceptaríamos dinero de política”
A través de un video, Westcol —cuyo nombre real es Luis Fernando Villa— negó de manera contundente haber recibido algún tipo de pago por la entrevista con el mandatario.
“Hay gente que piensa que a nosotros nos pagaron por ese stream”, expresó inicialmente, antes de defender su independencia y autenticidad como creador digital.
El antioqueño fue enfático en su postura frente a este tipo de contenido: aseguró que no está dispuesto a mezclar su trabajo con intereses políticos o económicos.
“Nosotros obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca”, afirmó, dejando clara su posición ante las críticas.
Defensa de su estilo y autenticidad
Durante su mensaje, Westcol también aprovechó para reivindicar su estilo directo, el mismo que lo ha llevado a consolidarse como una de las figuras más influyentes del streaming en Colombia.
El creador aseguró que su contenido se basa en su personalidad y que no responde a presiones externas ni busca adaptarse a expectativas ajenas.
“Yo siempre voy a ser yo, así sea juzgado o criticado”, señaló, insistiendo en que su esencia ha sido clave en su crecimiento digital.
Una entrevista inédita en la política colombiana
La polémica surgió días después de la conversación que sostuvo con el presidente Gustavo Petro en una transmisión en vivo, un formato poco habitual en la comunicación política del país.
El encuentro abordó temas como seguridad, educación y desigualdad, y estuvo enfocado en audiencias jóvenes que consumen contenido principalmente en plataformas digitales.
La participación del jefe de Estado en este tipo de espacios marcó un precedente, al trasladar el debate político a escenarios más cercanos a las nuevas generaciones.
Tras la entrevista, las redes sociales se convirtieron en un campo de discusión sobre el papel de los influencers en la política y la transparencia en este tipo de colaboraciones.