¿A WestCol le pagaron por en vivo con Petro? Esto respondió

Westcol rompió el silencio tras la controversia generada por su reciente entrevista en vivo con el presidente Gustavo Petro, un encuentro que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Luego de que circularan versiones que apuntaban a un supuesto pago por la transmisión, el streamer decidió pronunciarse públicamente y aclarar si existió o no dinero de por medio.

“Nunca aceptaríamos dinero de política”

A través de un video, Westcol —cuyo nombre real es Luis Fernando Villa— negó de manera contundente haber recibido algún tipo de pago por la entrevista con el mandatario.

“Hay gente que piensa que a nosotros nos pagaron por ese stream”, expresó inicialmente, antes de defender su independencia y autenticidad como creador digital.

El antioqueño fue enfático en su postura frente a este tipo de contenido: aseguró que no está dispuesto a mezclar su trabajo con intereses políticos o económicos.

“Nosotros obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca”, afirmó, dejando clara su posición ante las críticas.