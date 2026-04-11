El movimiento ciudadano Defensores de la Patria lanzó un concurso nacional bajo el lema 'El Tigre te lleva al Mundial'. La iniciativa busca premiar a los colombianos comprometidos con la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad, brindándoles la oportunidad de vivir experiencias exclusivas con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Premios y experiencias VIP

El concurso contempla tres reconocimientos principales para los ganadores: