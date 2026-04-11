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¿Iría al Mundial con Abelardo de la Espriella? 'El Tigre' lanzó concurso

Sáb, 11/04/2026 - 16:47
Le contamos cómo ganar un viaje al Mundial 2026 invitado por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.
Abelardo de la Espriella 'El Tigre' lo lleva al Mundial.
Créditos:
Instagram Defensores de la Patria (@defensoresdelapatriaoficial)

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria lanzó un concurso nacional bajo el lema 'El Tigre te lleva al Mundial'. La iniciativa busca premiar a los colombianos comprometidos con la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad, brindándoles la oportunidad de vivir experiencias exclusivas con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Premios y experiencias VIP

El concurso contempla tres reconocimientos principales para los ganadores:

  • Primer lugar: un viaje a México en vuelo privado junto a De La Espriella para asistir al partido inaugural de la Selección Colombia en el Mundial 2026, ante Uzbekistán, el 17 de junio en el estadio Azteca.
  • Segundo lugar: participación como invitado especial en el cierre de campaña de Abelardo, con acceso a espacios exclusivos junto al candidato.
  • Tercer lugar: una jornada completa de campaña, acompañando al equipo en su dinámica diaria de trabajo.

¿Cómo participar?

Los interesados deben seguir las instrucciones en los canales digitales oficiales del movimiento. El proceso varía según el estado del participante:

  • No registrado: deberá hacerlo enviando un mensaje directo en el chat de IG de Defensores de la Patria y el Facebook de Abelardo de la Espriella y luego presentando una propuesta respondiendo a la pregunta: "¿Cómo imaginas la Patria Milagro?".
  • Registrado: comparta su enlace de referidos para vincular a al menos a tres personas y participar con un mensaje en la publicación oficial, cuyo impacto será evaluado por su alcance para ser seleccionado como ganador. 

Una política conectada con la gente

Según el movimiento, esta iniciativa pretende consolidar una comunidad activa que ayude a construir el proyecto político desde sus propias ideas.

"El Tigre quiere escuchar al país, conectar con la gente y reconocer a quienes están comprometidos con Colombia. Este concurso es una forma de abrir la campaña", señaló la organización. 

Con esta convocatoria, el movimiento reafirma su apuesta por una política participativa en la construcción de lo que denominan la 'Patria Milagro'.

Abelardo De La Espriella
Mundial 2026
Defensores de la Patria
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