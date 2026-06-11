Árbitro vetado por EE. UU. dirigirá la final de la Supercopa de Europa

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan protagoniza una de las historias más llamativas del fútbol internacional en 2026. Apenas días después de quedar fuera del Mundial por decisión de las autoridades migratorias de Estados Unidos, fue designado por la UEFA para dirigir la final de la Supercopa de Europa.

El partido se disputará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria, y enfrentará al París Saint-Germain (PSG), campeón de la Liga de Campeones, contra el Aston Villa, ganador de la Liga Europa.

La decisión fue anunciada por la UEFA como parte de su acuerdo de cooperación con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), una alianza que busca fortalecer el arbitraje y promover la participación de jueces africanos en competencias de alto nivel.

¿Quién es Omar Abdulkadir Artan, el árbitro vetado por EE. UU.?

Artan, de 34 años, fue reconocido en 2025 como el mejor árbitro de África, distinción que le abrió las puertas para integrar la lista oficial de jueces seleccionados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, cuando se disponía a viajar a Miami para incorporarse al torneo, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada tras detectar inconvenientes durante el proceso de verificación de antecedentes.

La decisión frustró lo que habría sido un hecho histórico para Somalia, ya que Artan estaba llamado a convertirse en el primer árbitro de ese país en participar en una Copa del Mundo.

Pese a ese revés, la UEFA decidió respaldar su trayectoria y confiarle una de las finales más importantes del calendario europeo.

“El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral”, afirmó el presidente del organismo, Aleksander Ceferin.

La Confederación Africana de Fútbol también celebró la decisión. Su presidente, Patrice Motsepe, aseguró que el nombramiento representa un reconocimiento para todo el continente.

“Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a toda África. Este es un gran honor para él y para los árbitros africanos”, señaló.

Desde 2018, el juez somalí integra la lista internacional de árbitros de la FIFA y ha dirigido encuentros de máxima exigencia, incluida la final de la Liga de Campeones de la CAF en la temporada más reciente.

Tras regresar a Mogadiscio luego de que se le negara la entrada a Estados Unidos, Artan fue recibido como un héroe en su país. Ahora tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento al frente de una final europea que será seguida por millones de aficionados en todo el mundo.