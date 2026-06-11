¿Se puede tocar el cielo del fútbol desde una cabina de video, después de haber sido castigado en el césped? Para el árbitro colombiano Nicolás Gallo, la respuesta no solo es un "sí", sino que se ha convertido en su boleto directo a la historia. El pitazo inicial del Mundial 2026, en el vibrante choque inaugural entre México y Sudáfrica, tendrá un guardián silencioso, un hombre que ha aprendido a ver el fútbol a través de las pantallas con una precisión quirúrgica: el tolimense Nicolás Gallo.

De Ibagué al Mundo

Nacido en Ibagué el 9 de agosto de 1986, pero adoptado por la ciudad de Manizales, Gallo inició su travesía en el arbitraje profesional un lejano 4 de septiembre de 2011. Aquel día, en el estadio Palogrande, Millonarios vencía 0-1 a Once Caldas. Nadie imaginaba que ese joven juez de campo llegaría a portar la escarapela FIFA en 2018 y a dirigir más de 200 partidos como central. Sin embargo, el destino le tenía deparado un giro dramático.

La caída del central y el renacer tecnológico

El fútbol de campo es implacable. Un par de errores arbitrales en la Liga Colombiana desataron la controversia y la crítica local, costándole un precio altísimo: en diciembre de 2024, Gallo perdió su escarapela FIFA como árbitro central para el año 2025. Parecía el fin de su proyección internacional.

Pero donde muchos vieron un muro, la FIFA vio una especialidad. Su asombrosa capacidad analítica lo mantuvo en la élite de los asistentes de video. Gallo se convirtió en el único árbitro colombiano en Catar 2022 y repitió la hazaña en el Mundial de Clubes 2025, donde llegó a la cúspide tecnológica al ser el VAR de la semifinal entre Fluminense y Chelsea. Su frialdad en la cabina sepultó los cuestionamientos del pasado.

El quinteto sudamericano del Mundial 2026

Con 83 compromisos oficiales en el VAR a sus espaldas (incluyendo una final de Copa América, Copa Libertadores, Sudamericana y Eliminatorias), Gallo se consolidó esta temporada acumulando 25 partidos en la cabina de video.

Hoy, forma parte del selecto grupo de cinco especialistas sudamericanos designados para el Mundial 2026, compartiendo cabina con figuras como Hernán Mastrángelo (Argentina), Rodolpho Toski (Brasil), Juan Lara (Chile) y Leodán González (Uruguay). Nicolás Gallo es la prueba viviente de que en el fútbol moderno, la redención no siempre llega corriendo detrás del balón, sino observando con lupa la jugada que todos los demás pasaron por alto.