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¿A qué horas se juega el primer partido el Mundial? Prográmese para ver a México

Mié, 10/06/2026 - 16:52
Prográmese para ver el primer encuentro del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.
Horario para ver México y a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.
Créditos:
EFE

La espera terminó. Estamos a un día para el arranque del Mundial de 2026, el cual contará con la participación de 48 selecciones, entre estas la de Colombia. 

Sin embargo, mientras se da el tan esperado debut de la 'Tricolor', los amantes del fútbol en el país podrán disfrutar del arranque del torneo, este jueves. Si no tiene claro a qué horas juega, tranquilo, nosotros le contamos. 

¿Quiénes y a qué hora juegan?

El idilio futbolístico arranca con un choque vibrante en el legendario Estadio Azteca. Los encargados de abrir el telón y hacernos vibrar de emoción son:

  • México vs. Sudáfrica

  • La hora del encuentro: 2:00 p. m. (Hora de Colombia)

  • El prólogo: asegúrese de estar listo un poco antes, ya que la ceremonia de inauguración comenzará a llenar la tarde de música, color y magia previa al silbatazo inicial.

  • Este partido lo podrá ver por los canales RCN, Caracol TV y D Sports. 

Hoy vuelve a rodar el balón y, con él, el corazón de millones. ¡Que viva el fútbol!

Mundial 2026
México
Sudáfrica
Estadio Azteca
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