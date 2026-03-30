El camino a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México está a solo 90 minutos de cerrarse. Con 42 selecciones ya clasificadas, este martes 31 de marzo el planeta fútbol se paralizará para conocer a los últimos 6 invitados en una jornada de infarto que repartirá boletos en Europa y México.
Europa: cuatro finales de alto voltaje
Desde las 1:45 p. m. (hora de Colombia), el Viejo Continente definirá sus llaves en simultáneo. El foco está sobre Italia, la tetracampeona que busca romper la maldición de 12 años sin mundiales visitando a la dura Bosnia.
Pero no es lo único; el morbo estará en el duelo de artilleros entre la Suecia de Gyökeres y la Polonia de Lewandowski, mientras que Kosovo sueña con su histórica primera clasificación ante la Turquía de Arda Güler.
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Bosnia vs. Italia
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Suecia vs. Polonia
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Kosovo vs. Turquía
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Rep. Checa vs. Dinamarca
El sueño sudamericano: Bolivia busca la gloria
Tras la acción europea, la atención se traslada a territorio mexicano, sede neutral de la repesca intercontinental. Bolivia, bajo el mando de Óscar Villegas, quiere acabar con una sequía de 32 años. Tras remontar heroicamente ante Surinam, "La Verde" se medirá ante Iraq en el último turno de la jornada.
Horarios clave para Colombia:
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4:00 p. m. – R.D. del Congo vs. Jamaica
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10:00 p. m. – Iraq vs. Bolivia