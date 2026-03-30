El camino a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México está a solo 90 minutos de cerrarse. Con 42 selecciones ya clasificadas, este martes 31 de marzo el planeta fútbol se paralizará para conocer a los últimos 6 invitados en una jornada de infarto que repartirá boletos en Europa y México.

Europa: cuatro finales de alto voltaje

Desde las 1:45 p. m. (hora de Colombia), el Viejo Continente definirá sus llaves en simultáneo. El foco está sobre Italia, la tetracampeona que busca romper la maldición de 12 años sin mundiales visitando a la dura Bosnia.

Pero no es lo único; el morbo estará en el duelo de artilleros entre la Suecia de Gyökeres y la Polonia de Lewandowski, mientras que Kosovo sueña con su histórica primera clasificación ante la Turquía de Arda Güler.