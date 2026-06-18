La Selección Colombia le dio al país una alegría enorme al ganar su primer partido del Mundial 2026 ante Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cumplieron con las expectativas y vencieron 3-1 en el mítico Estadio Azteca, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Sin embargo, el camino hacia la clasificación a los dieciseisavos de final apenas comienza. La 'Tricolor' ya se prepara para su segundo encuentro de la fase de grupos ante la República Democrática del Congo. ¿Cuándo y a qué hora será este partido?

Según la programación oficial de la FIFA, este compromiso se disputará el próximo martes 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Akron de Guadalajara. Una victoria del equipo nacional le asegurará matemáticamente el boleto a la siguiente fase.

No obstante, la gran meta será finalizar en el primer lugar del Grupo K, un objetivo por el cual el cuadro colombiano deberá salir a buscar el triunfo en la última fecha frente a Portugal, en Miami.

¿Dónde verlo? Los partidos los podrá disfrutar en vivo a través de las señales de Caracol TV, Canal RCN y DSports.