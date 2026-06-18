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¿Cuándo y a qué hora juega Selección Colombia contra la RD Congo? ¡Prográmese!

Jue, 18/06/2026 - 09:28
La Selección Colombia buscará un triunfo ante la RD Congo para asegurar su clasificación anticipada a los dieciseisavos de final.
Selección Colombia: hora del partido contra la RD Congo en el Mundial 2026.
Créditos:
EFE

La Selección Colombia le dio al país una alegría enorme al ganar su primer partido del Mundial 2026 ante Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cumplieron con las expectativas y vencieron 3-1 en el mítico Estadio Azteca, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. 

Sin embargo, el camino hacia la clasificación a los dieciseisavos de final apenas comienza. La 'Tricolor' ya se prepara para su segundo encuentro de la fase de grupos ante la República Democrática del Congo. ¿Cuándo y a qué hora será este partido? 

Según la programación oficial de la FIFA, este compromiso se disputará el próximo martes 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Akron de Guadalajara. Una victoria del equipo nacional le asegurará matemáticamente el boleto a la siguiente fase. 

No obstante, la gran meta será finalizar en el primer lugar del Grupo K, un objetivo por el cual el cuadro colombiano deberá salir a buscar el triunfo en la última fecha frente a Portugal, en Miami. 

¿Dónde verlo? Los partidos los podrá disfrutar en vivo a través de las señales de Caracol TV, Canal RCN y DSports.

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