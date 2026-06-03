Si en el fútbol hay un sinónimo de récord, ese bien puede ser Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa que ha sellado su pasaporte en la Copa Mundial desde hace dos décadas, un periodo en el que ha cosechado ocho goles que lo consagran como el único jugador en la historia que ha cumplido su cita con las redes en cinco ediciones distintas del torneo.

El idilio del atacante de Madeira con las porterías mundialistas arrancó en Alemania 2006, con apenas 21 años y luciendo el dorsal número diecisiete a la espalda, un joven Cristiano asumió la responsabilidad de cobrar un penalti ante Irán para sellar su primer festejo.

Cuatro años más tarde, en los terrenos de Sudáfrica 2010, el ya capitán luso, que entonces brillaba en el Real Madrid, sumó su segundo tanto al registro. El artillero se hizo presente en el abultado marcador de Ciudad del Cabo, anotando el sexto tanto de la victoria portuguesa por 7-0 sobre Corea del Norte.

Su tercera diana llegó en Suramérica durante la edición de Brasil 2014, un certamen del que su equipo se despidió tras la fase de grupos, aunque su aporte goleador quedó de manifiesto en el Estadio Nacional de Brasilia, donde capitalizó un rebote en el área para batir la valla de Ghana.