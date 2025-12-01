El Barça asalta el liderato de LaLiga tras el pinchazo del Real Madrid en Girona

La jornada 14 de LaLiga EA Sports ha supuesto un vuelco en la clasificación, con el FC Barcelona asaltando el liderato tras una contundente victoria y un inesperado tropiezo del Real Madrid. La lucha por el título y los puestos europeos se intensifica, mientras que la zona baja sigue muy competida.

El Camp Nou fue testigo de la superioridad del FC Barcelona, que derrotó por 3-1 a un combativo Alavés. Los blaugranas, con un juego efectivo, se adelantaron para asegurar tres puntos vitales que, combinados con otros resultados, les permitieron escalar a la primera posición (34 puntos).

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Girona, que logró un valioso empate 1-1 en su estadio frente al hasta ahora líder, el Real Madrid. El conjunto blanco se dejó dos puntos cruciales en Montilivi, cediendo la cima de la tabla y demostrando que la lucha por el campeonato estará muy reñida.

En uno de los duelos más atractivos, el Villarreal se llevó la victoria por 2-3 en un vibrante partido a domicilio contra la Real Sociedad, un resultado que impulsa al "Submarino Amarillo" a la tercera plaza (32 puntos). Por su parte, el Atlético de Madrid cumplió en casa al vencer 2-0 al Real Oviedo, manteniéndose firme en la cuarta posición (31 puntos). El derbi sevillano se tiñó de verdiblanco con la victoria del Real Betis por 0-2 en el Sánchez-Pizjuán, un resultado que les permite adelantar a su eterno rival en la tabla.

Otros resultados destacados incluyen la victoria a domicilio del Athletic Club sobre el Levante (0-2) y el triunfo por la mínima del Espanyol en su visita al Celta (0-1). En la parte baja, Getafe consiguió un importante 1-0 sobre el Elche, y el Mallorca empató 2-2 con Osasuna en un partido de alta tensión.

La jornada se completó con el empate 1-1 entre Rayo Vallecano y Valencia, un resultado que aprieta al máximo la clasificación en todas las zonas.