El Barça asalta el liderato de LaLiga tras el pinchazo del Real Madrid en Girona

Lun, 01/12/2025 - 20:08
La jornada 14 deja un cambio en la cima de la clasificación, con el Villarreal y el Atlético de Madrid afianzándose en puestos de Champions y una emocionante lucha en todas las zonas de la tabla.
Los jugadores del Girona a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 14 de Laliga EA Sports que han disputado hoy domingo Girona y Real Madrid en el estadio Montilivi, en Girona
Créditos:
EFE / David Borrat.

La jornada 14 de LaLiga EA Sports ha supuesto un vuelco en la clasificación, con el FC Barcelona asaltando el liderato tras una contundente victoria y un inesperado tropiezo del Real Madrid. La lucha por el título y los puestos europeos se intensifica, mientras que la zona baja sigue muy competida.

El Camp Nou fue testigo de la superioridad del FC Barcelona, que derrotó por 3-1 a un combativo Alavés. Los blaugranas, con un juego efectivo, se adelantaron para asegurar tres puntos vitales que, combinados con otros resultados, les permitieron escalar a la primera posición (34 puntos).

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el Girona, que logró un valioso empate 1-1 en su estadio frente al hasta ahora líder, el Real Madrid. El conjunto blanco se dejó dos puntos cruciales en Montilivi, cediendo la cima de la tabla y demostrando que la lucha por el campeonato estará muy reñida.

En uno de los duelos más atractivos, el Villarreal se llevó la victoria por 2-3 en un vibrante partido a domicilio contra la Real Sociedad, un resultado que impulsa al "Submarino Amarillo" a la tercera plaza (32 puntos). Por su parte, el Atlético de Madrid cumplió en casa al vencer 2-0 al Real Oviedo, manteniéndose firme en la cuarta posición (31 puntos). El derbi sevillano se tiñó de verdiblanco con la victoria del Real Betis por 0-2 en el Sánchez-Pizjuán, un resultado que les permite adelantar a su eterno rival en la tabla.

Otros resultados destacados incluyen la victoria a domicilio del Athletic Club sobre el Levante (0-2) y el triunfo por la mínima del Espanyol en su visita al Celta (0-1). En la parte baja, Getafe consiguió un importante 1-0 sobre el Elche, y el Mallorca empató 2-2 con Osasuna en un partido de alta tensión.

La jornada se completó con el empate 1-1 entre Rayo Vallecano y Valencia, un resultado que aprieta al máximo la clasificación en todas las zonas.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
