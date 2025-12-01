El Dortmund conquista Leverkusen y agita la caza al líder Bayern

La Jornada 12 de la Bundesliga ofreció un espectáculo de alta tensión que aprieta la lucha por el título y los puestos europeos, dejando al Bayern Múnich como líder aún más sólido. El plato fuerte del fin de semana fue el enfrentamiento directo en el BayArena, donde el Borussia Dortmund se llevó una victoria crucial por 1-2 frente al Bayer Leverkusen, un resultado que redefine la zona alta de la tabla.

El Dortmund, con una estrategia inteligente y efectiva, supo contener el poderío ofensivo del Leverkusen y golpear en momentos clave para asegurar tres puntos de oro. Esta derrota en casa frena en seco las aspiraciones del Leverkusen y permite al Dortmund escalar a la tercera posición (25 puntos), confirmándose como un serio contendiente.

Mientras tanto, en el Allianz Arena, el Bayern Múnich no dio lugar a sorpresas y continuó con su paso arrollador al derrotar por 3-1 al recién ascendido St. Pauli. El equipo bávaro, que se mantiene invicto en la competición, demostró una vez más su superioridad y aprovechó el resto de resultados para ampliar su ventaja en el liderato a ocho puntos.

Quien no pudo seguirle el ritmo fue el RB Leipzig, que no pasó de un empate sin goles (0-0) en su visita al Borussia-Park de Mönchengladbach. Este tropiezo le cuesta dos puntos valiosos y lo aleja a ocho del líder. Por su parte, el Hoffenheim se afianzó en la quinta plaza (23 puntos) con una contundente victoria por 3-0 sobre el Augsburgo, igualando a puntos al Leverkusen, que se mantiene cuarto por diferencia de goles.

En la parte baja, el Friburgo fue protagonista de la mayor goleada de la jornada, un inapelable 4-0 sobre un FSV Mainz, que se hunde en el fondo de la tabla. En otros duelos clave, el Heidenheim consiguió un respiro al vencer a domicilio al Unión Berlín (1-2), y el Hamburgo se impuso por 2-1 al Stuttgart, sumando puntos vitales en su lucha por la permanencia.