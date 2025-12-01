Inicio
La Serie A arde: Napoli vence a la Roma y alcanza al Miln en la cima

Lun, 01/12/2025 - 19:56
Inter no cede terreno gracias a un Lautaro estelar, mientras la Juventus se afianza en puestos europeos. La lucha por el Scudetto y por evitar el descenso se intensifica.
ma's Gianluca Mancini (L) and Napoli's Rasmus Hojlund in action during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and SSC Napoli, in Rome,
Créditos:
EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

La Jornada 13 de la Serie A ha sacudido la competición, dejando un nuevo colíder y una lucha por el título más apretada que nunca. El gran protagonista fue el Napoli, que asaltó el Olímpico de Roma para llevarse una victoria por la mínima (0-1) en un duelo directo y tenso. Este resultado no solo frena a una Roma que venía bien posicionada, sino que permite a los napolitanos alcanzar al AC Milan en la primera posición, ambos con 28 puntos.

Por su parte, el líder AC Milan cumplió con su deber y logró un valioso triunfo en San Siro por 1-0 ante una combativa Lazio. Aunque por la mínima, la victoria fue suficiente para mantener a raya, al menos por diferencia de goles, a su nuevo compañero en la cima.

Quien no cede terreno es el Inter. Liderados por un Lautaro Martínez en estado de gracia que firmó un doblete, los nerazzurri se impusieron con autoridad por 0-2 en su visita al Pisa. Con este resultado, el Inter se mantiene en la tercera plaza con 27 puntos, apenas uno por debajo de los líderes, dejando claro que la carrera por el Scudetto será cosa de tres.

En otros encuentros destacados, la Juventus consiguió una importante victoria en casa por 2-1 frente al Cagliari. Este resultado le permite afianzarse en la séptima posición (23 puntos), justo en la línea de los puestos de Conference League, y mantenerse a tiro de los equipos que pelean por la Champions League.

El Atalanta también sumó tres puntos clave al derrotar 2-0 a la Fiorentina. Esta derrota complica seriamente la situación del equipo Viola, que se hunde en la zona de descenso (19ª posición) con solo 6 puntos, lo que intensifica la lucha por la permanencia.

La jornada se completó con las victorias de Genoa sobre Verona (2-1), Udinese sobre Parma (0-2) y Lecce sobre Torino (2-1), resultados que ajustan la lucha en la zona media y baja de la clasificación.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol internacional
