El Junior de Barranquilla ha fijado como objetivo principal para el próximo mercado de pases el fichaje de Luis Fernando Muriel, con el fin de fortalecer su nómina para la Copa Libertadores 2026. Tras la presencia del atacante en la final de 2025 en el estadio Metropolitano, los rumores sobre su regreso al fútbol colombiano han tomado fuerza, posicionando al equipo "Tiburón" como el principal candidato para repatriarlo pese al interés de otros clubes como Atlético Nacional.

La operación no es sencilla debido a la situación contractual del jugador. Actualmente, Muriel tiene un año más de contrato con el Orlando City de la MLS y percibe un salario elevado, lo que obligaría al Junior a realizar un esfuerzo económico histórico para convertirlo en el jugador mejor pagado del país. El propio delantero admitió que hay factores por analizar, pero expresó su deseo de que el movimiento se concrete pronto para vestir la camiseta del equipo barranquillero.

En el panorama nacional, Atlético Nacional también mostró interés en el jugador. Sin embargo, reportes de periodistas como Pipe Sierra sugieren que el equipo de Medellín se siente "utilizado" en la negociación para presionar a la dirigencia de Barranquilla. Con la recuperación de Carlos Bacca en marcha y el buen nivel de Paiva, la llegada de Muriel sería el salto de calidad definitivo para las aspiraciones internacionales del club en el mercado de pases.