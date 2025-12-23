Inicio
Fútbol

Neymar, operado con éxito del menisco: un mes de baja en Santos

Mar, 23/12/2025 - 11:59
Recibió el alta tras la intervención. Su contrato finaliza el 31 de diciembre y negocia renovación.
Neymar se somete a cirugía, la cual fue un éxito, se discute su renovación.
Créditos:
IMAGO/Carneiro Images | CC

Neymar, figura del Santos, se sometió con éxito este lunes a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

El exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) fue intervenido en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en Belo Horizonte, en un procedimiento realizado por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña.

"La cirugía fue un éxito y el jugador está bien", informó en una escueta nota el Santos, club donde Neymar se formó y al que regresó a principios de este año.

Está previsto que el '10' reciba el alta hospitalaria este mismo lunes y enseguida comience el proceso de rehabilitación, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos un mes.

En paralelo, el atacante debe decidir su futuro en los próximos días, ya que su vínculo contractual con el "Peixe" finaliza el próximo 31 de diciembre. Según la prensa local, las negociaciones están en curso y la directiva albinegra espera que renueve, como mínimo, hasta el Mundial de 2026.

La Copa del Mundo es el gran objetivo deportivo de Neymar, a pesar de que aún no ha sido convocado por el actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo.

No obstante, el exjugador del Al-Hilal saudí, quien ha sufrido numerosas lesiones este año que le han impedido tener continuidad, está convencido de que formará parte de la lista del técnico italiano para la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El pasado sábado, durante un concierto en São Paulo, 'Ney' aseguró que "harán lo posible y lo imposible" para ganar el sexto título mundial para Brasil. "En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!", manifestó.

Desde su regreso al Santos el pasado enero, Neymar ha disputado 28 partidos con un balance de 11 goles y 4 asistencias, siendo fundamental en la recta final de la temporada para librar al equipo de un descenso que parecía seguro.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fútbol internacional
Neymar Jr.
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Venezuela aprueba ley que da 20 años de cárcel a quien apoye piratería de EEUU
Venezuela Estados Unidos
La Asamblea venezolana dio el sí a una ley que impondría hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen la "piratería" de Estados Unidos.
Colombia
Confirman primer caso de influenza A H3N2 en Colombia
Primer caso en Colombia de influenza A H3N2
El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de de influenza A(H3N2) en el país en un paciente que viene de Estados Unidos.
Colombia
Corte revisará la emergencia económica después de la vacancia judicial
Corte Constitucional
El Alto Tribunal aclaró que ejercerá el control automático del decreto una vez se reanude la actividad judicial, en respeto a las reglas constitucionales vigentes.
Mundo
Muere cocreador de Call of Duty en accidente vial
US video game designer Vince Zampella arrives to The Game Awards at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 11 December 2025 (reissued 23 December 2025).
Vince Zampella, figura clave de la industria de los videojuegos y cocreador de Call of Duty, falleció a los 55 años tras un accidente automovilístico en California.