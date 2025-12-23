Neymar, figura del Santos, se sometió con éxito este lunes a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

El exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG) fue intervenido en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en Belo Horizonte, en un procedimiento realizado por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña.

"La cirugía fue un éxito y el jugador está bien", informó en una escueta nota el Santos, club donde Neymar se formó y al que regresó a principios de este año.

Está previsto que el '10' reciba el alta hospitalaria este mismo lunes y enseguida comience el proceso de rehabilitación, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos un mes.

En paralelo, el atacante debe decidir su futuro en los próximos días, ya que su vínculo contractual con el "Peixe" finaliza el próximo 31 de diciembre. Según la prensa local, las negociaciones están en curso y la directiva albinegra espera que renueve, como mínimo, hasta el Mundial de 2026.

La Copa del Mundo es el gran objetivo deportivo de Neymar, a pesar de que aún no ha sido convocado por el actual seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo.

No obstante, el exjugador del Al-Hilal saudí, quien ha sufrido numerosas lesiones este año que le han impedido tener continuidad, está convencido de que formará parte de la lista del técnico italiano para la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El pasado sábado, durante un concierto en São Paulo, 'Ney' aseguró que "harán lo posible y lo imposible" para ganar el sexto título mundial para Brasil. "En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!", manifestó.

Desde su regreso al Santos el pasado enero, Neymar ha disputado 28 partidos con un balance de 11 goles y 4 asistencias, siendo fundamental en la recta final de la temporada para librar al equipo de un descenso que parecía seguro.