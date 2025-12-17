En el fútbol a veces los héroes son los más inesperados y el París Saint-Germain lo encontró en su segundo portero, el ruso Matvey Safonov, poco acostumbrado a los focos mediáticos, pero que en una excelente tanda de penaltis ante el Flamengo otorgó a su equipo la primera Copa Intercontinental de su historia, el sexto título del curso para los de Luis Enrique.



Tras un duelo que se decidió en la lotería de los penaltis (2-1) tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno, el meta número 2 del equipo parisino, titular por los problemas físicos de Lucas Chevalier, paró cuatro de los cinco penaltis de un Flamengo que plantó cara al PSG, dispuso de sus opciones de ganar el título y llevó el partido hasta el último suspiro.



No se descompuso el equipo brasileño cuando el georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó al PSG en el minuto 38, consiguió empatar gracias a un penalti transformado por Jorginho en el 62 y se mantuvo entero durante todo el encuentro.



Pero la suerte sonrió a los de Luis Enrique, que ha sumado seis títulos esta campaña, algo que solo dos entrenadores habían conseguido antes, el español Pep Guardiola en 2009 y el alemán Hansi Flick en 2020.



Su único punto negro fue la final del Mundial de Clubes del pasado verano, que perdió contra el Chelsea, lo que no empaña una andadura histórica a la que puso la guinda en un duelo parejo disputado en Catar, el país de los propietarios del PSG.



El Flamengo rozó la gloria, tuteó a un equipo que ha causado sensación en Europa validando el trabajo de un Filipe Luís que no solo ganó el título nacional y lo refrendó con la Copa Libertadores, sino que consiguió dejar una imagen de mucho brillo.



La primera Copa Intercontinental del PSG, la primera también del fútbol francés, llevará un poco el nombre de un Safonov que emergió en el momento decisivo, deteniendo los penaltis del español Saúl Ñiguz y de los brasileños Pedro, Léo Pereira y Luiz Araujo.



Aunque también fallaron los franceses Ousemane Dembélé y Bradley Barcola, no fue suficiente para dar el triunfo al equipo brasileño, que ya había ganado la Intercontinental en 1981 tras derrotar al Liverpool.



El PSG mantuvo la hegemonía europea que dura ya desde que en 2012 el Corinthians derrotara al Chelsea y toma el relevo del Real Madrid, el anterior ganador del trofeo.



Poco a poco el PSG de Luis Enrique recupera la intensidad que fue su marca de fábrica la campaña pasada y que a principios de esta se relajó. La perspectiva de un trofeo histórico despertó al campeón de Europa, que se hizo con la posesión del balón ante un rival que no le perdió la cara al duelo.