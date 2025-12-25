El fútbol británico vive este jueves 25 de diciembre de 2025 una transformación histórica al confirmarse la desarticulación del clásico 'Boxing Day'. Por primera vez en décadas, la Premier League ha decidido ceder ante las presiones de los operadores televisivos, esparciendo los encuentros de la decimoctava jornada a lo largo de todo el fin de semana. Lo que antes era un festín de fútbol concentrado en el 26 de diciembre, queda este año reducido a un solo encuentro en Old Trafford, priorizando las audiencias globales y el escalonamiento de transmisiones sobre la costumbre de llenar los estadios en familia tras la Navidad.

El duelo encargado de mantener viva la llama del 26 de diciembre será el Manchester United contra el Newcastle. Un partido que, aunque histórico, llega descafeinado por las bajas: el equipo de Rubén Amorim no contará con Kobbie Mainoo ni con su capitán Bruno Fernandes. Además, ambos conjuntos atraviesan una crisis de resultados, ocupando la séptima posición y fuera de los puestos europeos, lo que aleja el brillo de antaño de este día tan señalado.

Mientras tanto, la lucha por el título se reanudará el sábado. El Arsenal, líder bajo presión, recibirá al Brighton con una enfermería llena, intentando evitar que el Manchester City de Pep Guardiola —que visita al Nottingham Forest— les arrebate la cima. El City llega en un estado de gracia con siete victorias consecutivas y acechando a solo dos puntos de los Gunners.

La jornada sabatina cerrará con el plato fuerte: Chelsea contra Aston Villa. El equipo de Unai Emery llega con una racha espectacular de 33 de los últimos 36 puntos posibles, amenazando seriamente el liderato. Por su parte, el Liverpool de Arne Slot buscará no perder el paso ante el colista Wolves en Anfield, en una Premier que no da tregua y que encadenará partidos casi a diario hasta la llegada del Año Nuevo.