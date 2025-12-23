La Bundesliga ha llegado a su parón invernal con un dominador absoluto: el Bayern Múnich. El equipo dirigido por Vincent Kompany lidera la tabla con 41 puntos de 45 posibles, consolidándose como el único invicto en las cinco grandes ligas de Europa tras 13 victorias y dos empates. Su única derrota en el semestre fue ante el Arsenal en la Champions League.

Este desempeño arrollador se sustenta en su tridente ofensivo, el más letal del continente. La combinación de Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz suma 34 goles en la competición doméstica, superando a las delanteras más potentes de Inglaterra, España, Francia e Italia.

En el último partido del año, el Bayern goleó 0-4 al Heidenheim con anotaciones de sus tres referentes ofensivos y uno más de Josip Stanisic. Detrás de los bávaros se ubica el Manchester City, cuyo ataque conformado por Erling Haaland, Phil Foden y Tijjani Reijnders acumula 29 goles en la Premier League. El podio lo completa el Real Madrid, con 27 tantos repartidos entre Kylian Mbappé (18), Vinícius (5) y Jude Bellingham (4).

Cifras de récord en Múnich En el plano individual, Harry Kane lidera la ofensiva alemana con 19 dianas y tres asistencias. Por su parte, Olise ha participado directamente en 15 goles, mientras que 'Lucho' Díaz ha aportado 14 intervenciones directas (8 goles y 6 asistencias en liga).

Tras el receso de fin de año, el Bayern volverá a la competición oficial el 11 de enero frente al Wolfsburgo. Posteriormente, el equipo retomará su camino en la Champions League, donde Luis Díaz ya está habilitado para enfrentar al Unión Saint-Gilloise tras cumplir dos fechas de suspensión.