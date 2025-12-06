Messi le da al Inter Miami su primera MLS Cup

Dos años después de su aterrizaje en la MLS y de acumular decepciones, Lionel Messi dio este sábado al Inter Miami su primera liga al ganar por 3-1 al Vancouver, en el que fue el adiós al fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Era una tarde soleada y calurosa en Fort Lauderdale, en el norte de Miami, ideal para la disputa de la MLS Cup. A la despedida de Busquets y Messi se sumaba un nuevo duelo entre Messi y el alemán Thomas Müeller, capitán de los canadienses.

El destino parecía haberse conjurado para que esta vez, el Inter, sí pudiese tocar el éxito. La fortuna le sonrió nada más empezar, con el 1-0 en el minuto 8 gracias a un gol en propia meta del Vancouver en una acción sin suerte del colombiano Édier Ocampo.

Messi inició la jugada con un pase genial para Rodrigo de Paul que abrió a la banda derecha para Tadeo Allende, quien puso un centro que tenía a Matteo Silvetti como objetivo pero que Ocampo empujó sin que Yohei Takaoka pudiese hacer nada.

Esa banda derecha con Messi y Allende creó peligro en el tramo inicial del partido. Silvetti tuvo el segundo en sus botas en otro centro de Allende, pero se le escurrió el balón entre las piernas.

A partir de ahí el Vancouver empezó a sobreponerse al ambiente hostil de Miami, acercándose a la meta de Rocco Ríos con mucho peligro y dominando a los hombres de Javier Mascherano.

En el 33, Ríos paró un balón peinado por Brian White salvando al Inter por primera vez esta tarde.

Volvió a salir en la foto cinco minutos después, tapando un remate a bocajarro de Emmanuel Sabbi. Y en el 41 salvó un cabezazo de Müeller para un Vancouver que buscó el empate con insistencia.