Créditos:
Fotomontaje
La fiesta del fútbol está cada vez más cerca y el panorama se aclara. Con 42 selecciones ya clasificadas, entre ellas la Selección Colombia, la atención se centra ahora en los repechajes que inician este jueves 26 de marzo. Un total de 22 equipos lucharán por los últimos seis boletos disponibles para la cita mundialista que arrancará el 11 de junio.
El complejo camino de la UEFA (Europa)
El Viejo Continente aún debe entregar cuatro cupos. Para ello, 16 selecciones se enfrentarán en cuatro llaves de eliminación directa (semifinales y final a partido único).
- Selecciones en contienda: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía y Bosnia y Herzegovina.
- Duelos clave: destacan enfrentamientos como Italia vs. Irlanda del Norte y Turquía vs. Rumania. Todos los partidos en horario de Colombia se jugarán entre las 12:00 p. m. y las 2:45 p. m.
Créditos:
EFE/EPA/Jeon Heon-Kyun
El Repechaje Intercontinental: Sudamérica busca otro lugar
Las otras dos plazas se definirán en un torneo clasificatorio con seis selecciones de distintas confederaciones. Bolivia, tras quedar séptima en las eliminatorias de Conmebol, es la representante sudamericana.
- Semifinales (este jueves):
- Bolivia vs. Surinam (6:00 p. m. hora Colombia).
- Nueva Caledonia vs. Jamaica (10:00 p. m. hora Colombia).
- La gran final (31 de marzo): los ganadores de las semis enfrentarán a los dos mejores sembrados: Irak (espera al ganador de Bolivia/Surinam) y Congo (espera al ganador de Nueva Caledonia/Jamaica). El vencedor del segundo enfrentamiento estará en el grupo K del Mundial junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
Datos clave del Mundial 2026
- Formato inédito: por primera vez participarán 48 selecciones, divididas en 12 grupos de 4 equipos.
- Clasificación: avanzarán los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros a dieciseisavos de final.
- Calendario: el torneo inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca y la final será el 19 de julio, en Nueva Jersey. Se jugarán un total de 104 partidos.
Créditos:
Fotomontaje