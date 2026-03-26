La fiesta del fútbol está cada vez más cerca y el panorama se aclara. Con 42 selecciones ya clasificadas, entre ellas la Selección Colombia, la atención se centra ahora en los repechajes que inician este jueves 26 de marzo. Un total de 22 equipos lucharán por los últimos seis boletos disponibles para la cita mundialista que arrancará el 11 de junio.

El complejo camino de la UEFA (Europa)

El Viejo Continente aún debe entregar cuatro cupos. Para ello, 16 selecciones se enfrentarán en cuatro llaves de eliminación directa (semifinales y final a partido único).