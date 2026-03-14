KyK: Teniendo en cuenta lo conservadora que es la sociedad latinoamericana, ¿qué le dirías a las mujeres de esta región?

MRW: Creo que las cosas están cambiando en el mundo. Creo que en Estados Unidos también sigue habiendo gente conservadora (…) Creo que algo importante para las mujeres, sea que estén en Latinoamérica o donde sea que haya una reacción conservadora, es que se pregunten qué clase de libertad quieren en su vida. Para mí es sobre tener la libertad de ser completamente tú misma y esa es una pregunta que puedes responder en diferentes formas.

No todos quieren ser poliamorosos, pero eso no significa que tal vez quieras retar un poco eso, por ejemplo, parte de abrir nuestra relación, cambió nuestras responsabilidades domésticas, cuando recién nos casamos, yo era la que principalmente hacía las labores de la casa y el cuidado de los niños, y cuando abrimos nuestra relación fue como, espera un momento, eso no es justo. Es como que apenas cambiamos la dinámica, incluso en una sola área, afectó la dinámica en otras áreas.

He hablado en Estados Unidos con amigos que son gays, que es más fácil o más común encontrar la no monogamia en relaciones gais porque cuando tú estás creando todo un modelo nuevo de relaciones, para empezar, no hay división de género sobre cómo deben ser las cosas, cuestionan el modelo y lo reinventan basándose en lo que funciona como pareja. Y creo que hay mucho por aprender para las parejas heterosexuales, es decir, no deberíamos simplemente heredar estas configuraciones predeterminadas que, en algunos aspectos, son muy anticuadas.

KyK: ¿Crees que abrir la relación podría ser una de las opciones para lidiar con la problemática sistemática de la infidelidad?

MRW: Volviendo al tema de culturas más conservadoras, no quiero decir que es un estereotipo, pero es más aceptable para los hombres ser infieles que para las mujeres. Entonces a veces estos modelos existen porque, o sea, como que no quiero abrir la relación y dejar que mi esposa se acueste con otras personas, pero yo sí quiero acostarme con otras personas, y no es una dinámica justa, y al final no es bueno para el matrimonio mismo.

Estoy aquí para decir que al abrir nuestro matrimonio pudimos lograr un matrimonio más fuerte, tenemos mejor sexo, tenemos más intimidad, solía enojarme más con mi esposo y ahora ya no porque lo hemos resuelto a través de tantas cosas porque tuvimos que ser más honestos. Entonces creo que la gente tiene miedo de hablar sobre desear otras personas porque podría arruinar su matrimonio, en mi experiencia, no es sencillo, pero sí creo que es mejor que normalizar la infidelidad.

KyK: ¿Cómo hiciste para lidiar con el tema de tus hijos?

MRW: No lo manejé de la mejor manera, empecé el libro con mi hijo mayor al descubrirlo (la relación abierta) cuando tenía 13 años, yo nunca quise tener esa conversación, pero me gusta que lo haya hecho, ahora él tiene 24 y podemos tener conversaciones más abiertas, somos muy honestos con el otro.

Mi hijo menor tiene 21, entonces ahora que son adultos, creo que es algo bueno que sepan que soy una persona completa, que tengo criterio, que me pueden hablar sobre relaciones, y a veces lo hacen, no es que me cuenten todo, yo tampoco les cuento todo y así debe ser, creo que debe haber límites, pero sigue habiendo una apertura que creo que al final es buena para nuestra relación.

No creo que hayan sido lastimados por algo, incluso si en algún momento se sintieron incómodos, el menor tenía 19 cuando el libro salió en Estados Unidos, él todavía no lo ha leído, el mayor sí, pero el menor se molestaba porque algunos de sus amigos lo leyeron y él era como: ‘¡oh, por Dios!’, pero esa es la realidad y no quiero que esto sea algo vergonzoso porque ¿adivinen qué? Las mamás tienen sexo, o sea, así es como te conviertes en una mamá en primer lugar.

Es algo loco que para ser mamá tengas que ser una persona sexual y luego te imponen el complejo de virgen-prostituta, lo cual es ridículo, y quiero hablar sobre ese mito, no tenemos que seguir soportando esos mitos viejos sobre que las mujeres no tienen sexo. Algunas personas creen que mi libro es muy gráfico, no creo que sea tan gráfico, hay algunos aspectos, por ejemplo, mi hijo mayor lo leyó y dijo que se saltó las partes sobre el sexo, lo cual es genial, mi papá también se saltó esas partes, pero incluso cuando te las saltas hay mucho más en el libro, eso no lo es todo, no es remotamente solo sobre sexo.