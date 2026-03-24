El gobierno de José Antonio Kast retiró el respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. La decisión cambia la posición diplomática de Santiago, pero no borra de inmediato a la exmandataria de la carrera internacional.

Un giro de gobierno que también se lee en política exterior

La decisión anunciada este martes no es solo un movimiento sobre un nombre propio. También marca uno de los primeros quiebres visibles entre la política exterior del nuevo gobierno de Kast y la línea que había dejado la administración de Gabriel Boric, que en febrero había impulsado la postulación de Bachelet junto con Brasil y México.

La Cancillería chilena justificó el retiro con dos argumentos: la dispersión de candidaturas dentro de América Latina y las diferencias con actores clave del proceso de elección. En esa lectura, la administración actual concluyó que la postulación había perdido viabilidad política.

No es un dato menor. En vez de limitarse a enfriar el apoyo, el gobierno resolvió además retirar a su servicio exterior de cualquier esfuerzo de promoción de la candidatura. Aun así, dejó abierta una salida diplomática: si Bachelet decide seguir en competencia, Chile no apoyará a otro aspirante.

La candidatura no queda liquidada

El retiro de Santiago no significa, por sí solo, el final de la aspiración de Bachelet. Su nominación fue presentada de manera conjunta por Chile, Brasil y México, de modo que el cambio de posición del gobierno chileno no elimina automáticamente una candidatura que ya había entrado formalmente al proceso. Esa es la razón por la que, en los hechos, su nombre puede seguir en carrera mientras conserve respaldo externo.

Ahí está el punto que más importa políticamente: el golpe es importante, pero no definitivo. Chile le quita a Bachelet el peso simbólico de competir con el patrocinio de su propio país, pero no la deja fuera del tablero de inmediato. La diferencia es clave, porque en esta elección cuentan tanto las nominaciones formales como la capacidad real de construir consensos en el sistema de Naciones Unidas.

Una carrera que depende menos del prestigio y más de los vetos

La elección del próximo secretario general de la ONU no funciona como una campaña abierta entre Estados. El proceso incluye audiencias públicas con candidatos, pero la decisión decisiva pasa por el Consejo de Seguridad, que debe recomendar un nombre a la Asamblea General. En la práctica, cualquier aspirante necesita atravesar el filtro político de las grandes potencias con poder de veto.

Por eso el argumento de “viabilidad” no es retórico. Bachelet llega con una hoja de vida fuerte dentro del sistema multilateral: fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, además de haber gobernado Chile en dos periodos. Pero ese recorrido no basta si no logra apoyo suficiente entre los actores que realmente ordenan la elección.

Lo que está en juego para América Latina

La salida de Chile complica una idea que venía ganando espacio: que esta vez la Secretaría General podía recaer en una mujer latinoamericana. No es una regla escrita, pero sí una expectativa que ha circulado con fuerza en el proceso de 2026, en medio de llamados dentro de la propia ONU para que los Estados postulen más mujeres.

Además, el escenario regional ya venía fragmentado. La ONU registra otras nominaciones y respaldos en la carrera, entre ellos Rebeca Grynspan, postulada por Costa Rica, y otros nombres promovidos por distintos Estados. Esa dispersión reduce la posibilidad de que América Latina llegue con una sola candidatura fuerte a la etapa decisiva.

Lo ocurrido con Bachelet no es solo una desautorización política a una expresidenta. Es también una señal sobre cómo el gobierno de Kast quiere redefinir la voz internacional de Chile. La candidatura sigue viva, pero ahora depende menos de su trayectoria y más de una pregunta mucho más dura: si todavía puede reunir apoyos suficientes sin el país que primero la puso en la carrera.