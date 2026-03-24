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Colombia sentará a países petroleros en cumbre sobre el fin de los fósiles

Mar, 24/03/2026 - 13:45
El Gobierno confirmó 45 países para la cumbre de Santa Marta, que buscará impulsar una coalición sobre el fin de los combustibles fósiles.
Colombia sentará a países petroleros en cumbre sobre el fin de los fósiles
Créditos:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Un total de 45 países ha confirmado su presencia en la conferencia internacional sobre el fin de los combustibles fósiles, que se realizará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad colombiana de Santa Marta, informó este martes el Gobierno de Colombia.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, dijo durante un seminario con periodistas que, entre los asistentes confirmados al evento, hay una participación destacada de estados productores de petróleo.

"No solamente nos vamos a sentar los países que sufrimos más, los más vulnerables, las islas, sino que estarán también países productores, incluso de Europa", señaló.

Asistencia internacional y delegaciones

La mitad de los países confirmados enviará representantes de alto nivel y, además, serán invitados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el neerlandés Rob Jetten, cuya nación coorganiza la conferencia, según Vélez.

Además, la ministra dijo que busca la participación en el evento del gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales rivales políticos del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien describió como un conocido negacionista climático.

El objetivo de la conferencia

El objetivo del encuentro es, según Vélez, "materializar" una coalición de países en torno a la eliminación de los combustibles fósiles, cuya quema sigue siendo la principal causa del calentamiento global.

"La conferencia de Santa Marta llega en un momento de máxima crisis por lo que está sucediendo en Oriente Medio y pone el tema en la cresta de la ola de la geopolítica global", aseguró.

Del evento saldrá un reporte que pretende apoyar la redacción de una hoja de ruta para el fin de los hidrocarburos, iniciativa que impulsa Brasil en el marco de su Presidencia de la última cumbre climática de la ONU (COP30). EFE

Creado Por
Agencia EFE
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