“Los trataremos como a Al Qaeda”

Según el funcionario, durante la operación murieron tres hombres identificados como “narco-terroristas”, mientras que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas.

“Estos narco-terroristas traen drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país y no lo lograrán. El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al Qaeda. Continuaremos rastreándolos, cartografiándolos, buscándolos y matándolos”, añadió Hegseth.

El ataque ocurrió apenas 24 horas después de que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiera el fin de estas acciones, que calificó como “violatorias del derecho internacional”.

ONU pide el fin de los ataques

“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, dijo Türk recientemente.

De acuerdo con cifras internacionales, más de 60 personas han muerto en los 16 ataques registrados hasta la fecha. Solo se conocen tres sobrevivientes: un colombiano y un ecuatoriano que fueron extraditados, y una tercera persona no identificada que sobrevivió a un ataque en el Pacífico.

Petro cuestiona el silencio internacional

El presidente Gustavo Petro criticó duramente la ofensiva estadounidense y la falta de pronunciamiento de organismos internacionales.

“Si el gobierno de Trump está violando el derecho internacional al atacar a personas en desproporción inmensa de fuerza en el mar Caribe, es decir que son ejecuciones extrajudiciales como dice la ONU, ¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema de violación sistemática de derechos humanos en el Caribe?”, cuestionó en su cuenta de X.

El mandatario también cuestionó el silencio de los gobiernos de la región y advirtió que la situación pone en entredicho la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos.

“¿La convención americana de derechos humanos firmada por EE.UU. es unilateral? ¿Solo sirve en contra de estados latinoamericanos y caribeños? Se está definiendo la legitimidad de la OEA y del sistema interamericano de DD.HH. creado en los setenta”, agregó.